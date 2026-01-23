Informacje o śmierci Francisa Buchholza przekazali jego najbliżsi.

"Nasze serca są złamane. Podczas jego walki z rakiem byliśmy przy nim, stawiając czoła każdemu wyzwaniu jako rodzina - dokładnie tak, jak nas uczył. Był człowiekiem rodzinnym do szpiku kości, a nasz żal jest nie do opisania" - czytamy w oświadczeniu rodziny.

Żona Hella, syn Sebastian oraz córki, bliźniaczki Louisa i Marietta zaapelowały o uszanowanie ich prywatności podczas żałoby.

Nie żyje Francis Buchholz. Był wieloletnim basistą Scorpions

Niemiecki muzyk dołączył do hardrockowej grupy Scorpions w 1973 r. Jego debiutem w składzie tej formacji był drugi album "Fly to the Rainbow" (1974). Towarzyszyli mu wtedy muzycy obecni w zespole do dziś: wokalista Klaus Meine i gitarzysta Rudolf Schenker. Na płycie zagrali również gitarzysta Uli Jon Roth i perkusista Jürgen Rosenthal, dla którego był to krótki epizod.

Francis Buchholz był członkiem najdłużej funkcjonującego nieprzerwanie składu Scorpions (1978-1992), który tworzyli także Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs (gitara) i Herman Rarebell (perkusja). W 1993 r. Buchholza zastąpił Ralph Rieckermann, za którego dekadę później pojawił się Polak Paweł Mąciwoda.

Buchholz pożegnał się z grupą Scorpions przebojową płytą "Crazy World" (1990), z której pochodzą m.in. ballady "Wind of Change" i "Send Me Angel". Na tym albumie znalazł się jedyny utwór grupy, którego współautorem był basista, czyli "Kicks After Six".

W późniejszych latach muzyk współpracował z innymi byłymi członkami Scorpions: Uli Rothem, a także gitarzystą Michaelem Schenkerem (bratem Rudolfa, z którym od lat jest skonfliktowany) i perkusistą Hermanem Rarebellem - z tą dwójką pod szyldem Michael Schenker's Temple of Rock.

Scorpions - niemiecka legenda hard rocka

W ciągu 60-lecia swojej kariery ekipa z Hanoweru sprzedała ponad 120 mln płyt, a wiele ich nagrań zdobyło status rockowych przebojów. Przez lata zespół dorobił się takich przebojów, jak m.in. "Still Loving You", "Send Me an Angel", "Still Loving You", "Big City Nights", "No one Like You", "Holiday" i "Wind of Change". Z okazji okrągłego jubileuszu grupa przygotowała specjalną kompilację "From The First Sting". Studyjną dyskografię zamyka 19. album "Rock Believer" (2022) - tytułowy numer trafił też na zakończenie "From The First Sting".

Niemiecka legenda hard rocka nieustająco przemierza świat, regularnie odwiedzając Polskę, gdzie ma wielu fanów. W ramach jubileuszowej trasy zespół w połowie czerwca 2025 zagrał w Gdańsku (Ergo Arena, 16 czerwca) i Krakowie (Tauron Arena, 18 czerwca).

Kolejne dwa koncerty w Polsce zapowiedziano na lato 2026 r. Scorpionsi tym razem zaprezentują się w PreZero Arena Gliwice (23 lipca) i Atlas Arenie w Łodzi (25 lipca).

Paweł Mąciwoda (Scorpions): Zobaczymy co przyszłość przyniesie INTERIA.PL