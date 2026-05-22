Informację o śmierci Dicka Parry'ego przekazał w mediach społecznościowych David Gilmour, wokalista i gitarzysta ostatniego składu Pink Floyd, a prywatnie jego przyjaciel. Panowie znali się dobrze od połowy lat 60.

Nie żyje Dick Parry. Przez lata współpracował z Pink Floyd

Muzyczne początki brytyjskiego saksofonisty to grupa The Soul Committee. Z tamtych lat pochodzi jego przyjaźń z Davidem Gilmourem, co zaowocowało wieloletnią współpracą z Pink Floyd.

Dick Parry pojawił się na takich albumach tej legendarnej formacji, jak "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" i "The Division Bell". Jego instrument słychać m.in. w utworach "Money", "Us and Them", "Shine On You Crazy Diamond" i "Wearing the Inside Out".

W latach 1973-1977 i w 1994 r. był członkiem koncertowego składu towarzyszącego Pink Floyd, wystąpił z tą grupą także na Live 8 w 2005 r. Przez wiele lat grał także w zespole wspierającym solową karierę Davida Gilmoura.

W studiu wspierał takich wykonawców, jak m.in. John Entwistle (The Who), Paice Ashton Lord, Rory Gallagher i Bonzo Dog Doo-Dah Band.

Kombii: Najlepszy moment kariery jeszcze przed nami INTERIA.PL