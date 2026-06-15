Nie żyje Dee Palmer. Legendarna członkini Jethro Tull zmarła po długiej chorobie
Zmarła Dee Palmer, która przez niemal dekadę współtworzyła brzmienie legendarnej brytyjskiej grupy Jethro Tull. Artystka odeszła w wieku 88 lat. Tragiczne wieści przekazał w mediach społecznościowych lider formacji, Ian Anderson, oddając jej osobisty hołd.
Droga Dee Palmer do bycia pełnoprawną częścią brytyjskiej legendy rocka progresywnego była stopniowa. Jej współpraca z Jethro Tull rozpoczęła się już w 1968 roku przy pracy nad debiutanckim albumem "This Was". Zanim artystka zasiadła za klawiszami jako formalny członek grupy w 1976 roku (zastępując Johna Evana), przez lata pracowała z zesołem w roli aranżerki.
Jej talent i klasyczne wykształcenie odegrały kluczową rolę w kreowaniu bogatego, symfonicznego brzmienia na najważniejszych płytach w dyskografii zespołu. Odpowiadała za orkiestracje i aranżacje na takich klasykach jak "Aqualung", "Thick as a Brick" czy monumentalne "Songs from the Wood". Palmer grała w Jethro Tull do 1980 roku, nagrywając m.in. wysoko oceniane albumy z "folk-rockowej trylogii": "Songs from the Wood", "Heavy Horses" i "Stormwatch".
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Na oficjalnych kanałach Jethro Tull pojawiło się oświadczenie Iana Andersona. Frontman zespołu pożegnał artystkę w ciepłych słowach. W swoim wpisie zwrócił uwagę na jej nieoceniony wkład w rozwój brzmienia zespołu w kluczowym dla nich okresie, a także na jej olbrzymi kunszt, dzięki któremu w progresywnym rocku lat 70. dało się słyszeć inspiracje muzyką klasyczną.
"Dzisiaj dowiedzieliśmy się o śmierci byłej członkini zespołu Tull, Dee Palmer, która zmarła w domu w Shropshire, w otoczeniu rodziny. Dee nie czuła się dobrze przez ostatnie kilka lat, ale kiedy rozmawialiśmy ostatnio na początku roku, wciąż planowała nagranie z orkiestrą muzyki do baletu "The Water's Edge", który Dee, Martin Barre i ja napisaliśmy do przedstawień Scottish Ballet w 1979 roku. Zgodziłem się zagrać na flecie na nowym nagraniu i myślałem, że pomimo opóźnień uda się je ukończyć. Dee najpierw napisała partie dla sekcji dętej i dyrygowała nimi w utworze Move On Alone, napisanym przez Micka Abrahamsa, na nasz pierwszy album "This Was" w 1968 roku. Kilka miesięcy później poprosiłem ją o stworzenie pięknej aranżacji na kwartet smyczkowy do utworu "A Christmas Song", który ukazał się na stronie B naszego singla "Love Story" w listopadzie 1968 roku. W kolejnych latach Dee kontynuowała pracę jako aranżer i dyrygent, zwłaszcza na albumach "Aqualung", "WarChild", "Minstrel In The Gallery" i "Too Old To Rock And Roll…", ostatecznie dołączając do Tull jako drugi klawiszowiec, grając na wszystkich instrumentach smyczkowych na elektronicznych instrumentach klawiszowych od 1976 do 1980 roku" - czytamy w oświadczeniu Andersona.
W 1988 roku Palmer dokonała coming outu jako osoba transpłciowa - to właśnie wtedy przyjęła imię Dee. Jak sama mówiła, dysforia płciowa towarzyszyła jej od najmłodszych lat. Po odejściu z zespołu Palmer kontynuowała karierę muzyczną, nagrywając m.in. symfoniczne aranżacje przebojów grup Pink Floyd, Yes czy Genesis.