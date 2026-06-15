Nie żyje Dee Palmer. Legendarna członkini Jethro Tull zmarła po długiej chorobie

Ian Anderson żegna dawną współpracowniczkę

"Dzisiaj dowiedzieliśmy się o śmierci byłej członkini zespołu Tull, Dee Palmer, która zmarła w domu w Shropshire, w otoczeniu rodziny. Dee nie czuła się dobrze przez ostatnie kilka lat, ale kiedy rozmawialiśmy ostatnio na początku roku, wciąż planowała nagranie z orkiestrą muzyki do baletu "The Water's Edge", który Dee, Martin Barre i ja napisaliśmy do przedstawień Scottish Ballet w 1979 roku. Zgodziłem się zagrać na flecie na nowym nagraniu i myślałem, że pomimo opóźnień uda się je ukończyć. Dee najpierw napisała partie dla sekcji dętej i dyrygowała nimi w utworze Move On Alone, napisanym przez Micka Abrahamsa, na nasz pierwszy album "This Was" w 1968 roku. Kilka miesięcy później poprosiłem ją o stworzenie pięknej aranżacji na kwartet smyczkowy do utworu "A Christmas Song", który ukazał się na stronie B naszego singla "Love Story" w listopadzie 1968 roku. W kolejnych latach Dee kontynuowała pracę jako aranżer i dyrygent, zwłaszcza na albumach "Aqualung", "WarChild", "Minstrel In The Gallery" i "Too Old To Rock And Roll…", ostatecznie dołączając do Tull jako drugi klawiszowiec, grając na wszystkich instrumentach smyczkowych na elektronicznych instrumentach klawiszowych od 1976 do 1980 roku" - czytamy w oświadczeniu Andersona.