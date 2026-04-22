Nie żyje Dave Mason. Współtwórca Traffic miał 79 lat

Informację o śmierci artysty przekazała jego rodzina. Jak podkreślono w oficjalnym oświadczeniu, Mason "odszedł spokojnie w swoim domu w Gardnerville", a jego życie było "pełne muzyki i ludzi, których kochał". Według relacji bliskich, ostatnie chwile spędził w domowym zaciszu, siedząc w ulubionym fotelu.

W ostatnich latach muzyk zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2024 roku wykryto u niego poważną wadę serca, która wymagała natychmiastowego leczenia. Wcześniej przeszedł także ciężką infekcję. Stan zdrowia zmusił go do odwołania tras koncertowych i ostatecznego zakończenia działalności scenicznej.

Architekt brzmienia Traffic

Urodzony w 1946 roku w Worcester w Anglii Mason był jednym z założycieli zespołu Traffic, który powstał w 1967 roku. Wspólnie z Stevem Winwoodem, Jimem Capaldim i Chrisem Woodem stworzył formację łączącą bluesa, rock i psychodelię.

Choć jego obecność w składzie była przerywana, to właśnie Mason odpowiadał za jedne z najważniejszych utworów grupy. Napisał "Hole in My Shoe", jeden z największych przebojów zespołu w Wielkiej Brytanii, oraz "Feelin' Alright?", który z czasem stał się rockowym standardem.

W jednym z wywiadów tłumaczył znaczenie tej kompozycji: "Ta piosenka jest o tym, że sam nie czuję się najlepiej. Tak naprawdę wcale nie chodzi o to, żeby czuć się dobrze". Jednocześnie przyznawał, że dopiero interpretacja Joe Cockera wyniosła utwór na światowy poziom popularności.

Muzyk doceniony przez legendy

Po odejściu z Traffic Mason stał się jednym z najbardziej cenionych gitarzystów sesyjnych swojej epoki. Współpracował z artystami, którzy definiowali historię rocka, w tym z Jimim Hendrixem, Erickiem Claptonem, Georgem Harrisonem czy The Rolling Stones.

Jego gitarę można usłyszeć m.in. w nagraniu "All Along the Watchtower" Hendrixa czy "Street Fighting Man" Stonesów. Brał udział także w projektach Paula McCartneya oraz jego formacji Wings.

Sam Mason wspominał jedno z najważniejszych doświadczeń w swojej karierze: "Gdybym miał wskazać jeden moment, to byłoby siedzenie naprzeciwko Hendrixa z gitarą akustyczną i nagrywanie 'All Along the Watchtower'. To było coś wyjątkowego".

Kariera solowa i epizod w Fleetwood Mac

Artysta rozwijał równolegle działalność solową. Jego debiutancki album "Alone Together" z 1970 roku odniósł sukces na listach sprzedaży. Szczególną popularność zdobył utwór "We Just Disagree" z 1977 roku.

W latach 90. dołączył na krótko do Fleetwood Mac, z którym nagrał album "Time" i wyruszył w trasę koncertową. Wspominał ten okres z dystansem: "Wszystko po prostu się rozmyło. Powrót Stevie i Lindsey był chyba najlepszym możliwym rozwiązaniem".

Jego ostatnim studyjnym projektem był album "A Shade of Blues", wydany w połowie lat 20. XXI wieku.

"Nigdy nie chciałem być rockową gwiazdą"

Mimo imponującej kariery Mason wielokrotnie podkreślał, że nie odnajduje się w blasku reflektorów. "Nie czuję się komfortowo na scenie. Nie jestem rockową gwiazdą i nigdy nie chciałem nią być. Chciałem pisać dobrą muzykę, zarabiać i dobrze się bawić" - mówił w jednym z wywiadów.

W 2004 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako członek Traffic, dołączając do grona największych postaci w historii gatunku.

