Nie żyje Bonnie Tyler. Gwiazda przegrała walkę z chorobą

Smutną wiadomość o odejściu gwiazdy potwierdzono w oficjalnym komunikacie opublikowanym na jej stronie internetowej. Przedstawiciele piosenkarki przekazali: "Rodzina i zespół Bonnie ze złamanym sercem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła zeszłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona". W komunikacie zaapelowano również do fanów i mediów dodając: "Wkrótce wydamy kolejne oświadczenie, ale na razie prosimy o prywatność, aby poradzić sobie z tą tragedią".

Bonnie Tyler urodziła się jako Gaynor Hopkins w 8 czerwca 1951 roku w południowej Walii. Zaczynała od śpiewania w lokalnych zespołach R&B oraz pubach w rodzinnych okolicach. Przełom nastąpił w 1975 roku, kiedy łowca talentów Roger Bell usłyszał ją w klubie w Swansea i zaprosił do Londynu na nagranie demo.

Wkrótce podpisała kontrakt z RCA Records i w 1976 roku wypuściła debiutancki singiel "My! My! Honeycomb", a później "Lost in France", który stał się jej pierwszym dużym przebojem. W lutym 1977 roku ukazał się jej pierwszy album "The World Starts Tonight", a rok później cały świat śpiewał już "It's a Heartache" - singiel, który zyskał uznanie nawet za oceanem.

Złota era: "Total Eclipse of the Heart" i rockowe hymny

Pod koniec współpracy z RCA Tyler czuła, że potrzebuje nowego kierunku, dlatego przeszła do wytwórni CBS/Columbia. Tam rozpoczęła współpracę z Jimem Steinmanem - producentem i kompozytorem związanym m.in. z Meat Loaf.

W 1983 roku wydała album "Faster Than the Speed of Night". Płyta zadebiutowała na 1. miejscu brytyjskiej listy sprzedaży, czyniąc z Tyler pierwszą kobietę, której album wszedł od razu na szczyt UK Albums Chart. To z tej płyty pochodzi "Total Eclipse of the Heart" - singiel, który stał się jednym z najbardziej dochodowych i ikonicznych utworów w historii popu, zdobywając 1. miejsce list przebojów m.in. w Wielkiej Brytanii i USA.

Sukces "Total Eclipse of the Heart" przyniósł artystce nominacje do Grammy, American Music Awards i BRIT Awards, a także ugruntował jej status gwiazdy światowego formatu. W kolejnych latach do kanonu weszły też takie nagrania jak "Holding Out for a Hero", "Here She Comes" czy "If You Were a Woman (And I Was a Man)", łączące rockowy patos z popową przebojowością.

Lata 90. i 2000: nowe rynki i powroty na listy

Pod koniec lat 80. i w latach 90. globalny blask jej kariery nieco przygasł, ale wokalistka nadal cieszyła się ogromną popularnością w Europie, szczególnie w krajach niemieckojęzycznych, m.in. dzięki współpracy z Dieterem Bohlenem (Modern Talking). Nagrywała kolejne albumy, eksperymentując z pop‑rockiem i balladami, a jej charakterystyczny głos pozostawał magnesem dla wiernych fanów.

Dużym powrotem na listy przebojów okazał się rok 2004: duet z Kareen Antonn i francuska wersja "Total Eclipse of the Heart" ("Si demain... (Turn Around)") podbiły zestawienia m.in. we Francji, Belgii i Polsce. Równolegle Tyler wydawała kolejne płyty, jak "Heart Strings" (2003), "Wings" (2005) czy "Between the Earth and the Stars" (2019), pokazując, że nie zamierza żegnać się ze sceną.

Eurowizja i status ikony

Choć największe sukcesy święciła w latach 70. i 80., na Eurowizji wystąpiła dopiero w 2013 roku, reprezentując Wielką Brytanię z utworem "Believe in Me". Zajęła wtedy 19. miejsce, ale jej udział podkreślił status legendy zapraszanej na wielkie europejskie widowisko.

Łącznie Bonnie Tyler wydała blisko 20 albumów studyjnych, a jej piosenki są regularnie coverowane przez kolejne pokolenia artystów. W wielu podsumowaniach jest wymieniana obok Tiny Turner czy Cher jako jedna z ikon rockowego i popowego wokalu lat 80.

Dziedzictwo i znaczenie

Tyler uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek dzięki swojemu chropowatemu głosowi, który zawdzięcza m.in. operacji strun głosowych na początku kariery. Jej umiejętność łączenia rockowej ekspresji z melodyjnym popem sprawiła, że wiele jej utworów przeszło do kanonu muzyki popularnej i wciąż wraca na playlisty, ścieżki dźwiękowe oraz do programów talent‑show.

Krytyczny stan zdrowia Bonnie Tyler

Artystka niedawno trafiła w stanie krytycznym do szpitala w portugalskim Faro. Według doniesień m.in. portugalskich i brytyjskich mediów, u 74‑letniej wokalistki doszło do poważnych powikłań po nagłej operacji jelit, związanej z perforacją jelita i wcześniejszą infekcją po zabiegu dermatologicznym.

Bonnie Tyler została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej i przebywała na oddziale intensywnej terapii, podłączona do respiratora. Podczas próby wybudzenia miało dojść do zatrzymania akcji serca, po czym lekarze natychmiast podjęli reanimację. Portugalski dziennik "Jornal de Notícias" informował, że stan wokalistki był wyjątkowo poważny. Przy łóżku artystki niemal bez przerwy czuwał jej mąż, Robert Sullivan, z którym piosenkarka była związana przez ponad 50 lat. Choć 15 czerwca wybudzono ją ze śpiączki, a wcześniejsze komunikaty dawały nadzieję na poprawę, ostatecznie zmarła w wyniku ciężkich komplikacji chorobowych.

Jak informowały zagraniczne media, Bonnie Tyler od tygodni skarżyła się na silne bóle, jednak mimo problemów zdrowotnych starała się utrzymywać aktywność zawodową.