To m.in. za sprawą wspomnianego wielkiego przeboju "How You Remind Me" do Nickelback przylgnęła nazwa "najbardziej znienawidzonego zespołu świata". Kanadyjczycy kilkakrotnie trafiali na szczyt internetowych ankiet na najmniej szanowaną grupę w XXI wieku.

Podejście zmienił dokument "Od nienawiści do miłości" i sukces trasy "Get Rollin' World Tour", która okazała się największą i najszybciej wyprzedającą się trasą w historii grupy.

Nickelback ujawnia szczegóły nowej płyty. Co już wiemy?

Teraz Nickelback ogłasza szczegóły nowego albumu "Everything Under The Sun", który ukaże się 30 października. Do sieci trafił już energetyczny singel "Rattle The Cage", nagrany z gościnnym udziałem Johna 5, gitarzysty amerykańskiej formacji Mötley Crüe.

"Nowy album to kwintesencja brzmienia Nickelback - połączenie potężnych, stadionowych hymnów, mocnych gitarowych riffów, wielkich melodii i bardziej osobistych, refleksyjnych momentów" - czytamy w zapowiedzi następcy "Get Rollin'" z 2022 r.

Chad Kroeger, wokalista, gitarzysta i lider kwartetu, podkreśla, że nowy materiał "pokazuje każdą stronę naszego zespołu".

"Są tu utwory tak mocne, jak wszystko, co kiedykolwiek nagraliśmy, są też piosenki, które pozwoliły nam spróbować czegoś nowego. 'Rattle The Cage' był idealnym sposobem na rozpoczęcie tej historii - ma w sobie energię, którą czerpiemy każdej nocy ze sceny. Nie możemy się doczekać, aż fani go usłyszą" - mówi muzyk.

Najważniejsze utwory zespołu to m.in. "How You Remind Me", "Photograph", "Far Away" czy "Rockstar". "How You Remind Me" przez "Billboard" został nazwany "najlepszą rockową piosenką dekady". Był najczęściej granym utworem w amerykańskich radiach (każdego formatu) na początku lat dwutysięcznych.

Kwartet tworzą Chad Kroeger (wokal, gitara), Mike Kroeger (bas), Ryan Peake (gitara) i Daniel Adair (perkusja).

Nickelback sprzedali blisko 60 milionów albumów na całym świecie, zgromadzili miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych i każdego miesiąca docierają do ponad 50 milionów słuchaczy na platformach cyfrowych.