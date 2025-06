Nick Cave odmówił współpracy z Morrisseyem. "Niepotrzebnie prowokacyjny i trochę głupkowaty"

Choć wielu fanów marzyło o artystycznym połączeniu dwóch legend brytyjskiej sceny - Nicka Cave'a i Morrisseya - do współpracy jednak nie dojdzie. Jak ujawnił Cave na swojej stronie Red Hand Files, w 2024 roku otrzymał od Morrisseya propozycję gościnnego występu w nowym utworze. Pomysł nie doszedł jednak do skutku.

"Z przyjemnością bym to zrobił, ale choć piosenka, którą mi przesłał, była całkiem urocza, zaczynała się od długiego i całkowicie nieistotnego greckiego wstępu na buzuki" - wyjaśnił muzyk.

Jak dodał, Morrissey nie oczekiwał od niego śpiewu, lecz deklamacji kontrowersyjnego tekstu: "Wyglądało też na to, że nie chciał, żebym faktycznie zaśpiewał w tym utworze, tylko wygłosił - ponad tym buzuki - niepotrzebnie prowokacyjny i trochę głupkowaty anty-woke'owy manifest, który napisał".

Nick Cave: "To po prostu nie moje klimaty"

Choć Cave zaznaczył, że częściowo rozumiał przesłanie zawarte w tekście, stanowczo odmówił udziału w projekcie. "Chociaż w jakimś stopniu zgadzałem się z jego przesłaniem, to po prostu nie było moje. Staram się trzymać z dala od polityki zarówno tej kulturowej, jak i każdej innej w muzyce, w którą się angażuję. Uważam, że ma to osłabiający wpływ i jest sprzeczne z tym, co próbuję osiągnąć."