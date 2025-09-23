Nick Cave o swoich przygotowaniach przed koncertem. "Przywołuję wspomnienia o bliskich"

Nick Cave przyznał, że jego przygotowania rozpoczynają się około pół godziny przed koncertem. "Przybywam na miejsce ok. 30 minut przed rozpoczęciem występu. Przebieram się w strój sceniczny, nakładam lekki makijaż i ćwiczę wokalnie. Następnie siedzę w ciszy z zamkniętymi oczami przez ok. 15 minut. W tym czasie przywołuję wspomnienia o bliskich mi osobach, które odeszły" - napisał na blogu.

Artysta dodał, że proces ten jest dla niego szczególnym duchowym doświadczeniem: - "Zwracam się do tych osób, tak jak osoba pobożna prosiłaby świętych o pomoc. Pamiętam o wszystkich tych ludziach i czuję głębokie duchowe wzmocnienie".

Wspomnienia i symboliczne wsparcie

W swojej odpowiedzi Cave wymienił osoby, które symbolicznie towarzyszą mu podczas koncertów - zarówno bliskich członków rodziny, jak i przyjaciół czy muzycznych współpracowników. "Odwołuję się do Arthura dla jego radości, do Jethro dla jego anarchicznego ducha, do mojej matki dla jej odwagi, a do ojca dla jego dynamizmu. Zwracam się także do Micka Geyera dla jego pracowitości, Tracy'ego Pewa, Shane'a i Conwaya dla ich buntowniczości i przewrotnego poczucia humoru. Proszę Anitę o jej czystą kreatywność, a Rolanda o niezwykłą wynalazczość" - wyliczył muzyk.

Według Cave'a każda z tych postaci obdarza go na scenie symboliczną "mocą", która pomaga mu zachować intensywność i szczerość występu. "Szybko przypominamy sobie, co jest ważne, a co nie. A to, co liczy się dla mnie w tej chwili, gdy wchodzę na scenę, to dać z siebie wszystko i nie zmarnować danej mi szansy" - zaznaczył.

Nowy patron Nicka Cave'a

W najnowszym wpisie Cave wspomniał również o niedawno zmarłym znajomym ze szkolnych lat, Davidzie "Dudzie" Greenie. - "Był bardzo sympatycznym, serdecznym facetem o psotnym poczuciu humoru. Choć kiedyś byliśmy blisko, później straciliśmy kontakt. Dowiedziałem się, że zmarł samotnie w swoim mieszkaniu w Melbourne. Trudno było mi pogodzić obraz pełnego życia młodzieńca z jego smutnym końcem" - przyznał.

Artysta postanowił symbolicznie włączyć przyjaciela do swojego przedkoncertowego rytuału. "Jutro powitam kolejnego członka tego nieziemskiego zgromadzenia - Duda Greena. Przypiszę mu czujność, może jako przypomnienie, by od czasu do czasu skontaktować się z tymi, którzy wymknęli się z naszej pamięci - mailem, sms-em, telefonem, listem - z tymi zapomnianymi żyjącymi, póki jeszcze są z nami" .

Nick Cave w trasie

Muzyk rozpoczął w czerwcu 2025 solową trasę koncertową po Europie, na której towarzyszy mu Colin Greenwood, basista Radiohead. W programie nie znalazła się Polska, choć w 2024 roku Cave wraz z The Bad Seeds odwiedził nasz kraj dwukrotnie, promując album Wild God.

