Nick Cave o swoich przygotowaniach przed koncertem. "Przywołuję wspomnienia o bliskich"
Australijski artysta Nick Cave, znany z niezwykłej intensywności koncertów, podzielił się z fanami sekretem swojego przygotowania do występów. W szczerej i poruszającej odpowiedzi opublikowanej na blogu "The Red Hand Files" muzyk zdradził, że przed wejściem na scenę sięga pamięcią do najbliższych, którzy odeszli.
Nick Cave przyznał, że jego przygotowania rozpoczynają się około pół godziny przed koncertem. "Przybywam na miejsce ok. 30 minut przed rozpoczęciem występu. Przebieram się w strój sceniczny, nakładam lekki makijaż i ćwiczę wokalnie. Następnie siedzę w ciszy z zamkniętymi oczami przez ok. 15 minut. W tym czasie przywołuję wspomnienia o bliskich mi osobach, które odeszły" - napisał na blogu.
Artysta dodał, że proces ten jest dla niego szczególnym duchowym doświadczeniem: - "Zwracam się do tych osób, tak jak osoba pobożna prosiłaby świętych o pomoc. Pamiętam o wszystkich tych ludziach i czuję głębokie duchowe wzmocnienie".
Wspomnienia i symboliczne wsparcie
W swojej odpowiedzi Cave wymienił osoby, które symbolicznie towarzyszą mu podczas koncertów - zarówno bliskich członków rodziny, jak i przyjaciół czy muzycznych współpracowników. "Odwołuję się do Arthura dla jego radości, do Jethro dla jego anarchicznego ducha, do mojej matki dla jej odwagi, a do ojca dla jego dynamizmu. Zwracam się także do Micka Geyera dla jego pracowitości, Tracy'ego Pewa, Shane'a i Conwaya dla ich buntowniczości i przewrotnego poczucia humoru. Proszę Anitę o jej czystą kreatywność, a Rolanda o niezwykłą wynalazczość" - wyliczył muzyk.
Według Cave'a każda z tych postaci obdarza go na scenie symboliczną "mocą", która pomaga mu zachować intensywność i szczerość występu. "Szybko przypominamy sobie, co jest ważne, a co nie. A to, co liczy się dla mnie w tej chwili, gdy wchodzę na scenę, to dać z siebie wszystko i nie zmarnować danej mi szansy" - zaznaczył.
Nowy patron Nicka Cave'a
W najnowszym wpisie Cave wspomniał również o niedawno zmarłym znajomym ze szkolnych lat, Davidzie "Dudzie" Greenie. - "Był bardzo sympatycznym, serdecznym facetem o psotnym poczuciu humoru. Choć kiedyś byliśmy blisko, później straciliśmy kontakt. Dowiedziałem się, że zmarł samotnie w swoim mieszkaniu w Melbourne. Trudno było mi pogodzić obraz pełnego życia młodzieńca z jego smutnym końcem" - przyznał.
Artysta postanowił symbolicznie włączyć przyjaciela do swojego przedkoncertowego rytuału. "Jutro powitam kolejnego członka tego nieziemskiego zgromadzenia - Duda Greena. Przypiszę mu czujność, może jako przypomnienie, by od czasu do czasu skontaktować się z tymi, którzy wymknęli się z naszej pamięci - mailem, sms-em, telefonem, listem - z tymi zapomnianymi żyjącymi, póki jeszcze są z nami" .
Nick Cave w trasie
Muzyk rozpoczął w czerwcu 2025 solową trasę koncertową po Europie, na której towarzyszy mu Colin Greenwood, basista Radiohead. W programie nie znalazła się Polska, choć w 2024 roku Cave wraz z The Bad Seeds odwiedził nasz kraj dwukrotnie, promując album Wild God.