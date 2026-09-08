Netflix zapowiada premierę filmu o Janie Borysewiczu. Jest oficjalny zwiastun

Netflix pokazał zwiastun filmu "Mniej obcy", poświęconego młodości Jana Borysewicza i początkom Lady Pank. Nie będzie to jednak dokument ani próba odtworzenia całego życiorysu gitarzysty. Twórcy skupili się na okresie, w którym Borysewicz szukał własnego brzmienia i tworzył zespół, który niedługo później podbił Polskę.

Punktem wyjścia dla scenarzystów były wspomnienia Jana Borysewicza. Akcja przenosi widzów do jego młodych lat, gdy przyszły lider Lady Pank dopiero próbował ułożyć sobie życie wokół muzyki.

Zwiastun pokazuje go jako człowieka całkowicie pochłoniętego grą. "Z gitarą w ręku jestem superbohaterem" - mówi w jednej ze scen. Instrument daje mu pewność siebie, ale kolejne decyzje nie pozostają bez wpływu na ludzi znajdujących się wokół niego.

W filmie mają pojawić się zarówno początki kariery Borysewicza, jak i moment tworzenia Lady Pank. Twórców interesuje jednak nie tylko droga do popularności. "Mniej obcy" ma pokazać również prywatne konsekwencje życia podporządkowanego muzyce.

Tytuł filmu pochodzi z repertuaru Lady Pank. Piosenka "Mniej obcy" znalazła się na albumie "Tacy sami", wydanym w 1988 roku.

Kto wcielił się w muzyków Lady Pank?

Dorosłego Jana Borysewicza gra Mikołaj Bukrewicz. Jest to jego pierwsza rola kinowa. Młodszą wersję gitarzysty zobaczymy w wykonaniu Mirosława Tomczuka.

Obsadzono również pozostałych muzyków związanych z początkami Lady Pank. Marcel Barra wystąpi jako Janusz Panasewicz, Hubert Miłkowski jako Paweł Mścisławski, Krzysztof Oleksyn jako Edmund Stasiak, a Mikołaj Matczak jako Jarosław Szlagowski.

Ważne miejsce w historii zajmuje Andrzej Mogielnicki, współzałożyciel grupy i autor tekstów jej największych przebojów. W tej roli pojawi się Patryk Pietrzak.

W obsadzie znaleźli się również Kinga Preis, Ireneusz Czop, Maciej Musiałowski i Konrad Kąkol.

Jan Borysewicz przygotował muzykę do filmu

Za reżyserię "Mniej obcego" odpowiada Kristoffer Rus, a scenariusz napisali Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska. Zdjęcia zrealizował Marian Prokop. Produkcją zajęło się Paprika Studios.

W projekt zaangażował się sam Jan Borysewicz, który przygotował muzykę do filmu. Autorem muzyki ilustracyjnej jest Karim Martusewicz.

Netflix opublikował już pierwszy zwiastun, plakat oraz zdjęcia przedstawiające filmowych członków Lady Pank.

"Mniej obcy" powalczy o Złote Lwy

Przed premierą na platformie film zostanie zaprezentowany podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja zakwalifikowała się do Konkursu Głównego i znajdzie się w gronie tytułów rywalizujących o Złote Lwy.

"Niezwykle się cieszymy, że praca twórców nad tym projektem została doceniona i film znalazł się w selekcji festiwalu. Nie możemy się doczekać pierwszych reakcji widzów" - przekazał Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa na Europę Środkowo-Wschodnią.

Po pokazie w Gdyni "Mniej obcy" trafi do widzów w całej Polsce. Premierę na Netfliksie zaplanowano na 7 października 2026 roku.