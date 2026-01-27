Kanadyjsko-amerykański wokalista i gitarzysta rockowy Neil Young, swoją karierę rozpoczął w 1963 roku. W imponującym dorobku ma takie przeboje, jak m.in. "Rockin' In The Free World", "Harvest Moon" czy "Heart of Gold".

Dwukrotnie został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, w 1995 r. za solową twórczość, a w 1997 r. za działalność w grupie Buffalo Springfield. W 2023 roku zajął 30. miejsce w zestawieniu "250 najlepszych gitarzystów wszech czasów" według magazynu Rolling Stone. Za sprawą współpracy z grupą Pearl Jam (płyta "Mirror Ball" z 1995 r.) obwołano go "Ojcem chrzestnym grunge'u".

Neil Young z darem dla Grenlandii

Pełny katalog muzyczny, obszerne archiwum koncertów na żywo, nagrań studyjnych i filmów koncertowych przekazany za darmo Grenlandii - to gest poparcia Neila Younga wobec jej mieszkańców. Artysta w ten sposób wyraził także sprzeciw dla polityki amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który mówił o swoich planach przejęcia Grenlandii.

"Mam nadzieję, że moja muzyka i filmy złagodzą nieuzasadniony stres i groźby, których doświadczacie ze strony naszego niepopularnego i, miejmy nadzieję, tymczasowego rządu" - napisał artysta na swojej stronie internetowej.

"To oferta pokoju i miłości. Cała muzyka, którą stworzyłem przez ostatnie 62 lata, jest do waszej dyspozycji" - dodał.

Każdy mieszkaniec Grenlandii otrzymał darmową roczną subskrypcję platformy streamingowej artysty - Neil Young Archives. Oferta obejmuje nie tylko albumy studyjne, ale także rzadkie nagrania koncertowe i filmy dokumentalne z ostatnich 62 lat kariery Neila Younga.

Z kolei w październiku 2025 roku Young ogłosił na swojej stronie, że wycofuje swoją muzykę z serwisu Amazon Music. Uczynił tak ze względu na Jeffa Bezosa, założyciela Amazona, który wspiera administrację Donalda Trumpa. Young zachęca do kupowania muzyki bezpośrednio od artystów lub w lokalnych sklepach płytowych, zamiast korzystania z usług wielkich korporacji.

Małgorzata Ostrowska o zaskakującym, niespełnionym marzeniu! TVP TVP