Paweł Mąciwoda dołączył do Scorpionsów w październiku 2003 r., niespełna trzy miesiące później odbył z tym zespołem pierwszy koncert. Oficjalnie angaż otrzymał w pierwszej połowie stycznia 2004 r.

- To wszystko zaczęło się od Oddziału Zamkniętego, Wojtka Pogorzelskiego i Alexa Malka, Polaka pracującego dla Scorpionsów, dla Rudolfa Schenkera. Spotkali się przypadkowo na imprezie w Szczecinie i Alex zwierzył się Wojtkowi, że Scorpionsi szukają basisty. Wojtek, z którym już wtedy nie grałem, z całego serca mnie zarekomendował. Po jakimś czasie otrzymałem telefon z propozycją przyjazdu na przesłuchanie. Udało się przejść casting, zespół mnie zaakceptował, a skończyło się to nagraniem płyty "Unbreakable". Cała ta historia to niesamowita jazda - opowiadał Paweł Mąciwoda w rozmowie z Interią.