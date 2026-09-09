Album "Far And Wide" pojawi się 9 października. To właśnie w ramach promującej trasy The Pineapple Thief w kwietniu 2027 r. zagra na trzech koncertach w Polsce.

6.04.2027 - Gdańsk, Stary Maneż

7.04.2027 - Warszawa, Palladium

9.04.2027 - Kraków, Klub Studio.

Przedsprzedaż artysty ruszy 9 września (godz. 10:00). Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster Polska rozpocznie się 10 września (godz. 10:00), a bilety do sprzedaży ogólnej trafią 11 września (godz. 10:00).

The Pineapple Thief powraca do Polski. Co już wiemy?

"The Pineapple Thief to mistrzowie nastrojowego, pełnego emocji rocka progresywnego. Zespół łączy poruszające teksty z wyjątkową głębią brzmienia. Na koncertach delikatne, hipnotyzujące fragmenty przeplatają się z potężnymi muzycznymi pejzażami, tworząc niezapomniane doświadczenie dla fanów ambitnego rocka. Ponad dwie dekady na scenie, a The Pineapple Thief wciąż udowadniają, że najlepsze muzyczne historie nie mają końca" - zapowiadają organizatorzy z Live Nation.

"Na tym najnowszym albumie The Pineapple Thief brzmią bardziej niż kiedykolwiek jak zespół rockowy. Nadal progresywny. Nadal mistrzowie mrożącej krew w żyłach atmosfery. Nadal wyczuleni na dziwny, niespokojny świat wokół nas" - tak zapowiadana jest płyta "Far And Wide".

The Pineapple Thief, indie/post-progrockowy zespół z Wielkiej Brytanii, jest muzycznym dzieckiem frontmana Bruce'a Soorda, który stworzył ten projekt w 1999 r. w Yeovil w hrabstwie Somerset. Bruce początkowo pracował sam i był przekonany, że nagra tylko jeden album. Nazwę zespołu zaczerpnął z filmu "Magia Batistów" z 1997 roku, w którym główną rolę zagrał Samuel L. Jackson.

Razem z liderem (wokal, gitara, teksty) grupę tworzą obecnie perkusista Gavin Harrison (Porcupine Tree, King Crimson), Jon Sykes (bas, chórki) i Steve Kitch (klawisze). Dodatkowo na scenie wspiera ich Beren Matthews (gitara, chórki)

"Zrozumieliśmy na przykład, że nie potrzeba więcej niż dwóch partii gitarowych jednocześnie. Po co nam cztery czy pięć gitar? Po co nam sześciogłosowe harmonie, skoro śpiewa nas tylko trzech? Celowo stworzyliśmy te ograniczenia, ponieważ myśleliśmy: 'jesteśmy zespołem rockowym, na scenie jest nas pięciu, to właśnie powinniśmy robić w studiu'" - mówi Bruce Soord.