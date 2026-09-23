Glen Hansard zginął rano 29 lipca po wypadku motocyklowym w Lucan w północnej części Dublina. W jednym z tamtejszych pubów regularnie występował dla lokalnej społeczności, z którą był związany od najmłodszych lat. Irlandzki wokalista i muzyk miał 56 lat.

Jego ostatnim projektem będzie musical "Waking Ned Devine". Nowa sceniczna adaptacja filmu "Martwy farciarz" z 1998 r. będzie miała premierę w lutym 2027 r. w Lyric Theatre w Belfaście.

Po śmierci Glena Hansarda cała ekipa zdecydowała, że produkcja będzie kontynuowana. Jego muzyka i teksty pozostają centralną częścią przedstawienia.

Ostatni projekt Glena Hansarda. Co już wiemy?

Nad muzyczną oprawą pracowała z nim czeska wokalistka i pianistka Markéta Irglová. Poznali się w 2004 r., kiedy jej rodzice na organizowany przez siebie festiwal zaprosili dowodzoną przez Glena Hansarda grupę The Frames (Irglová miała wówczas 16 lat). Podczas pracy nad "Once" (2007) ich relacja z zawodowej przekształciła się także w prywatną, jednak w 2009 r. zakończyli swój związek.

To z tego niskobudżetowego filmu pochodzi singel "Falling Slowly", który przyniósł parze Oscara za najlepszą piosenkę filmową. Razem tworzyli też duet The Swell Season , który w pierwszej dekadzie XXI wieku nagrał dwie płyty "The Swell Season" (2006) i "Strict Joy" (2009). Poza tym Hansard rozwijał swoją karierę solową. Mocno zapracowany Irlandczyk wspierał też m.in. Eddiego Veddera z Pearl Jam.

W domowym studiu Markéty na Islandii (od 2012 r. mieszka w Reykiaviku, gdzie poznała producenta Sturla Míó Þórissona, za którego później wyszła - mają trójkę dzieci) powstawały nowe piosenki pod szyldem The Swell Season. W lipcu 2025 r. ten duet wydał trzeci album "Forward". Jeszcze przed premierą tego materiału wrócili do Polski, pod koniec maja dając znakomite koncerty w Krakowie i Warszawie.

Dodajmy, że "Once" w 2011 r. zadebiutował jako musical. Wystawiona na Broadwayu sztuka zdobyła osiem statuetek Tony. Później jeszcze "Once" był wystawiany także w Dublinie, na West Endzie w Londynie, Melbourne i Sydney (Australia), Seulu (Korea Południowa), Buenos Aires (Argentyna) i Warszawie.

Markéta Irglová: Przywilej i błogosławieństwo

Teraz Markéta Irglová przekazała, że kontynuowanie rozpoczętej wspólnie pracy nad "Waking Ned Devine" było dla niej "zarówno przywilejem, jak i błogosławieństwem".

"To historia pełna serca, humoru i ludzkiego ciepła; z radością ożywiam jej kolejny rozdział poprzez muzykę, celebrując jednocześnie ducha, dzięki któremu zyskała ona tak wielką sympatię" - mówi Irglová.

Wspomniany "Martwy farciarz" w reżyserii Kirka Jonesa opowiada historię mieszkańców małej irlandzkiej wioski, po tym, jak jeden z nich wygrywa fortunę na loterii. Kiedy nieoczekiwane komplikacje zaczynają zagrażać niespodziewanemu zyskowi, przyjaciele i sąsiedzi Neda opracowują plan, który ma zapewnić podział pieniędzy między całą społeczność.

Musical reżyseruje laureat nagrody Tony, John Doyle (m.in. "Company" i "Sweeney Todd"). Za scenariusz odpowiada David Hein ("Come from Away").

"Musicale powstają długo. Markéta i Glen stworzyli znakomitą ścieżkę dźwiękową, a David Hein i ja ściśle współpracowaliśmy, aby historia była wzruszająca, teatralna i, co najważniejsze, zabawna. Wiem, że Glen był bardzo szczęśliwy, że nasz program rozpocznie swoją podróż w Belfaście, i na razie mam tylko nadzieję, że przyniesiemy mu chwałę" - powiedział John Doyle.