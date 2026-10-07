Pod koniec lat 60. Led Zeppelin wydali swój drugi album, który otwierał utwór "Whole Lotta Love". Piosenka przez 13 tygodni utrzymywała się na prestiżowej liście przebojów Billboardu, a po latach zajęła 75. miejsce w notowaniu "500 utworów wszech czasów" magazynu "Rolling Stone" i trzecie miejsce listy "100 najlepszych gitarowych tracków" magazynu "Q".

Ta płyta Led Zeppelin miała nigdy nie trafić na rynek. Dzięki samowoli wytwórni powstało 500 kopii

Choć kawałek stał się wizytówką drugiego wydawnictwa Led Zeppelin, to angielska legenda rocka nie chciała uznać go za oficjalny singiel. Muzycy wyznawali wówczas zasadę, według której nie wyróżniali żadnych piosenek z albumów, gdyż uważali, że ich kompozycje najlepiej brzmią jako spójna całość. Zupełnie innego zdania była wytwórnia Atlantic Records, która - wbrew woli grupy - wytłoczyła 500 kopii singla "Whole Lotta Love". Numer został umieszczony na 7-calowym winylu i miał trafić na rynek w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer rockmanów, Peter Grant, w porę interweniował i nakazał wytwórni wycofanie singla ze sprzedaży oraz zniszczenie powstałego nakładu. Cała partia miała trafić wówczas do utylizacji, jednak po latach okazało się, że dzięki samowoli wydawcy pojedyncze kopie wciąż istnieją.

Singiel Led Zeppelin miał zostać zniszczony, ale jedna sztuka się zachowała! Przez 55 lat płyta leżała w szufladzie u DJ-a z Walii

Unikatowy egzemplarz "Whole Lotta Love", który nie miał prawa powstać, trafił do rąk ekspertów z programu BBC "Antiques Roadshow". "Ten singiel nigdy nie został wydany w Wielkiej Brytanii, w ogóle nie powinien istnieć" - powiedział ekspert do spraw antyków, Marc Allum, biorąc do rąk niezwykłe znalezisko.

Jak się okazuje, płyta przez kilka dekad leżała w prywatnej kolekcji anonimowego mężczyzny, który w latach 70. występował jako DJ na dyskotekach w Walii. Jak do niego trafiła? Muzyk miał wejść w posiadanie nagrania zupełnie przypadkowo - gdy szukał materiałów, które mógłby puszczać na swoich imprezach. W sklepie z płytami dostał kilka krążków za darmo, a wśród nich znalazł się właśnie singiel Led Zeppelin.

"Szukałem nagrać, żeby otworzyć dyskotekę, a on znalazł w torbie kilka płyt i powiedział: 'Możesz je sobie wziąć'" - opowiedział właściciel singla. Na antenie zdradził, że podczas wspomnianych dyskotek puścił płytę zaledwie kilka razy, gdyż nie przypadła ona do gustu imprezowiczom. DJ twierdził, że "czyściła parkiet", więc na 55 lat trafiła do szuflady.

Płyta z singlem Led Zeppelin warta jest tysiąc funtów! Właściciel nie zamierza jej sprzedawać

Ekspert w programie oszacował, że "zaginione" nagranie Led Zeppelin może być warte tysiąc funtów (ponad 5 tys. złotych). Właściciel płyty stwierdził wówczas, że już nigdy więcej nie odtworzy płyty, aby nie traciła na swojej wartości. Jednocześnie zapowiedział, że nie chce jej spieniężyć, a oddać w spadku swoim córkom.