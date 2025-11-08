"Tę płytę kieruję do wszystkich, którzy chowają się za brakiem czasu na realizację swoich marzeń" - mówi Maciek Raczkowski o swojej debiutanckiej płycie "Bo", która jest utrzymana w stylistyce bluesa, rocka i folku.

Album powstał we współpracy z muzykiem i aranżerem Michałem Sołtanem i zawiera 11 piosenek, których teksty Maciek Raczkowski stworzył na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Po wypuszczonych przed premierą płyty singlach "Bo, kocham las", "Orzełek" i "Dolina" autor prezentuje nową piosenkę "Tak wiele".

Maciek Raczkowski debiutuje. "Spełnienie wielkiego marzenia"

Autor płyty "Bo" od wielu lat jest współwłaścicielem firmy produkującej zabawki, ale muzyka i miłość do gitary towarzyszy mu od zawsze. Wychował się na muzyce grup Breakout, Deep Purple czy Led Zeppelin, ale jest też otwarty na nowe muzyczne doznania.

Teksty pisze od czasu, kiedy był nastolatkiem, ale dopiero po spotkaniu z Michałem Sołtanem zdecydował się połączyć je z muzyką. Przypadkowa znajomość (żony obu panów są malarkami) przerodziła się w przyjaźń, która zaowocowała trwającą dwa lata intensywną pracą nad materiałem.

"Ta płyta to spełnienie mojego wielkiego marzenia, które chowałem wraz z kolejnym napisanym tekstem, ale które pulsowało i jak widać nie dało o sobie zapomnieć. Jest na niej wszystko co mnie porusza - przyroda, miłość, przemijanie, tęsknota. Mam nadzieję, że w tym szalonym i niesprzyjającym nam świecie pozwoli wszystkim, którzy zechcą jej posłuchać na chwilę się zatrzymać i doświadczyć spokoju, którego mamy coraz mniej" - mówi Maciek Raczkowski.

Michał Sołtan również mocno chwali sobie współpracę z Maćkiem Raczkowskim.

"Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Czułem, że niektórzy patrzą na nasze poczynania z przymrużeniem oka. Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, po dwóch latach wspólnej pracy Maciek poprzez swoje kompozycje, ćwiczenia głosu i muzykalność, a przy tym naturalny zmysł do tworzenia świetnych, zapadających w pamięć refrenów, udowadnia, że rozwój muzyczny jest absolutnie możliwy w każdym wieku" - podkreśla półfinalista "The Voice of Poland".

"Co więcej, przy Maćku sam zrobiłem kolejny krok naprzód jako producent, aranżer i kompozytor, jednocześnie widząc, jak wiele jeszcze przede mną. Ogromnie cieszy mnie też jego otwartość na różne style, co sam w muzyce uwielbiam - brak ograniczeń, brak zamykania się w jednym brzmieniu czy nurcie. Na płycie mamy 11 niezależnych utworów. 11 osobnych historii. Prosto z serca. Z serca, które biło zarówno w ciele kilkunastolatka, jak i dziesięciolatka" - dodaje Michał Sołtan.

