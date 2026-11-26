"The Sisters Of Mercy i The Last Decade dla fanów gotyku, Nasty z hardcore'owymi ciosami i bezlitosny blackmetalowy Hellbutcher - oto kolejne nazwy w programie festiwalu" - tak brzmi najnowsze ogłoszenie organizatorów Mystic Festivalu.

Najwięcej emocji wśród fanów wzbudziła grupa The Sisters of Mercy. Jedna z najważniejszych nazw w historii rocka gotyckiego nieco ponad miesiąc temu zagrała dwa klubowe koncerty w Polsce (Wrocław, Warszawa).

Mystic Festival 2027: The Sisters of Mercy wracają do Polski

Zespół przez dekady zbudował rozpoznawalny styl, łącząc post-punk, rocka gotyckiego i darkwave. Do największych przebojów należą "Temple of Love", "Lucretia My Reflection", "This Corrosion", "Dominion/Mother Russia" czy "More".

Działającą od 1980 roku grupę założyli Andrew Eldritch i Gary Marx. Eldritch od początku był najważniejszą, stałą postacią zespołu, jako wokalista, autor tekstów i twórca wizerunku formacji.

W 1985 r. ukazał się ich debiutancki album "First and Last and Always", nagrany z m.in. z Wayne'em Husseyem i Craigiem Adamsem. Dwa lata później grupa wydała "Floodland", płytę o bardziej monumentalnym, elektronicznym i symfonicznym brzmieniu. To z niej pochodzą "This Corrosion" oraz "Lucretia My Reflection". W 1990 r. premierę miał album "Vision Thing", na którym zespół skierował się w stronę ostrzejszego, bardziej gitarowego rocka. Znalazł się na nim przebój "More".

Obecnie u boku Andrew Eldritcha występują Chris Catalyst (operator automatu perkusyjnego Dr Avalanche), Ben Christo (gitary, bas, chórki) i Kai (gitary, chórki).

Mystic Festival 2027: Kto wystąpi w Gdańsku?

Nadchodząca edycja festiwalu odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027 roku. Po pięciu latach obecności w postindustrialnych przestrzeniach Stoczni Gdańskiej impreza zmienia adres. Dotychczasowa lokalizacja okazała się zbyt ciasna dla stale powiększającej się rzeszy fanów. Festiwal po raz pierwszy zawita na znacznie przestronniejsze błonia stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

Jak już wcześniej informowaliśmy w roli headlinerów zaprezentują się Faith No More, Marilyn Manson oraz niemiecka potęga power metalu Helloween.

Poza tym do Gdańska przyjadą także Lorna Shore, Watain, Converge, Green Lung, Cryptopsy, Children of Bodom, Bodysnatcher, Celestial Sanctuary, Killswitch Engage, Sinister, SLIFT, Castle Rat, John Garcia, Mondo Generator, British Lion, Dogma, Napalm Death, Yob, Lorna Shore, Paradise Lost, Igorrr, Annisokay, Nekrogoblikon, Clutch, Health, Mental Cruelty, Master's Hammer, Venom (Mantas i Abaddon), Me And That Man (rock'n'rollowy projekt Nergala z Behemotha i Johna Portera), Black Breath i After The Burial.

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