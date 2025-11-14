"Ten album jest dla wielu z nas ścieżką dźwiękową młodzieńczych, pełnych rozterek dni, dla innych - albumem pełnym pięknych choć trudnych piosenek, a dla jeszcze innych - świętym Graalem polskiej fonografii niedostępnym w wersji fizycznej ani w streamingu" - czytamy.

Choć płyta na początku tego roku trafiła na Spotify, robiąc sporo zamieszania, szybko okazało się, że album zniknął z tej platformy.

Wspomniany album "Korova Milky Bar" ukazał się w 2002 r., kiedy to zespół Myslovitz cieszył się już statusem gwiazdy rodzimego rocka uzyskanej za sprawą płyty "Miłości w czasach popkultury" (1999).

Myslovitz zagra płytę "Korova Milky Bar" w całości

"Wytęskniona, wyczekana 'Korova Milky Bar' powraca - na razie w wersji koncertowej, ale... cierpliwi zostaną wynagrodzeni" - czytamy w ogłoszeniu koncertu, który odbędzie się 15 listopada 2026 r. w Spodku w Katowicach. Zespół ma zagrać płytę w całości od początku do końca, od "Acidland" do "Pocztówki z lotniska".

Bilety na wydarzenie pod szyldem "K+M+B 2026" trafią do sprzedaży 17 listopada o godz. 10:00.

Obecnie wokalistą Myslovitz jest Mateusz Parzymięso. Jego studyjnym debiutem była płyta "Wszystkie narkotyki świata" (2023).

