My Chemical Romance znów mówią o nowej płycie. Fani czekali na to ponad 16 lat

Ostatni pełnowymiarowy album My Chemical Romance, "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys", ukazał się w 2010 roku. Po reaktywacji w 2019 roku zespół wypuścił tylko jeden premierowy utwór, "The Foundations of Decay" z 2022 roku. Ewentualna następna płyta byłaby więc ich pierwszym longplayem od ponad 16 lat!

"Zasługujecie na kolejną płytę"

Way zwrócił się do publiczności 12 września w Alamodome w San Antonio. Wokalista nawiązał do wieloletniego wsparcia fanów i ostrożnie mówił o perspektywie powrotu zespołu do studia: "Wiedzcie, że właściwie od dawna naprawdę chcieliśmy nagrać kolejną płytę, dlatego mamy nadzieję, że życie nam na to pozwoli. To wy, szczerze mówiąc, tak długo utrzymywaliście nas przy życiu. Zasługujecie na kolejny album. Chcielibyśmy go nagrać. Nie wiem, kiedy to będzie, ale będzie świetny".

Słowa muzyka rozbudziły nadzieje na piąty studyjny krążek MCR, ale należy je traktować jako deklarację intencji, nie jako oficjalne ogłoszenie wydawnicze. Wciąż nie ujawniono tytułu, producenta, daty premiery ani harmonogramu nagrań.

W swojej przemowie Gerard Way wspomniał również Douga McKeana - bliskiego przyjaciela formacji i producenta, który zmarł w 2022 roku. McKean współpracował z zespołem przy "The Black Parade", "Danger Days" oraz singlu "The Foundations of Decay". Wokalista przypomniał emocje towarzyszące publikacji wspomnianego utowru oraz to, że grupa myślała wtedy o dalszym tworzeniu: "Myślisz: 'Kurczę, ale jestem podekscytowany. Powinniśmy chyba nagrać więcej piosenek. 'Decay' było naprawdę świetne, gdy nad nim pracowaliśmy. Róbmy to dalej!'. A potem, wiecie, różne rzeczy się dzieją, życie się toczy. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że zawsze chcieliśmy nagrać jeszcze jedną płytę. Mamy nadzieję, że życie pozwoli nam to zrobić".

Zanim jednak pojawią się ewentualne nowe utwory, zespół celebruje 20. rocznicę "The Black Parade". Na 23 października zaplanowano rozszerzoną reedycję jednego z najważniejszych albumów w katalogu My Chemical Romance. Wydanie ma przynieść niepublikowane nagrania bonusowe, a za nową oprawę graficzną odpowiada James Jean.