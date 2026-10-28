Alex Henry Foster to kanadyjski wokalista, poeta i kompozytor, znany z niezwykle emocjonalnego i kinowego podejścia do muzyki. Serca słuchaczy na całym świecie podbił najpierw jako charyzmatyczny frontman nominowanego do nagrody Juno zespołu Your Favorite Enemies, a obecnie realizuje się w poruszającej twórczości solowej.

Jego solowe projekty, nagrywane z zespołem The Long Shadows, to hipnotyzujące połączenie post-rocka, ambientu i rocka alternatywnego. Foster nie tylko śpiewa, ale często posługuje się melorecytacją (spoken word), przekształcając swoje utwory w intymne, muzyczne poematy, a całość opisywana jest jako "muzyka z pogranicza snu i jawy".

Alex Henry Foster wraca do Polski na dwa koncerty

Do sprzedaży i serwisów streamingowych trafiła właśnie nowa płyta "The Fragile Beauty (Of New Morning Hopes)". To pierwsza odsłona pięcioczęściowego cyklu, którego koncepcję opracowywał i napisał w Tangerze, w Maroku. Promuje ją singel i teledysk "Blue As The Rain", który nawiązuje do widoków, towarzyszących Fosterowi podczas pisania tej piosenki w otoczeniu Tangeru.

"Początkowo pisałem fragmenty tego utworu, który ostatecznie stał się piosenką 'Blue as the Rain', siedząc na tarasie pensjonatu w Tangerze, gdzie intuicyjnie pozwalałem moim myślom błądzić w nastroju przepełnionym nostalgią, zmagając się z wyjątkowo trudnym okresem w moim życiu po śmierci ojca, rozpadzie kilku związków oraz oczywistym egzystencjalnym rozdrożu, którego nie chciałem dostrzec, próbując uniknąć konieczności wyboru kierunku, w którym podążę dalej" - opowiada Alex Henry Foster.

"Piosenka jest refleksją na temat odchodzenia i zakorzeniania się, na temat tych, którzy pragną wyjechać z tych samych powodów, oraz na temat innych, takich jak ja, którzy w końcu powracają, by zostawić smutek przy marokańskim wybrzeżu" - dodaje 36-letni Kanadyjczyk.

"Bogata historia Tangeru oferuje możliwości każdemu, kto pragnie się zatracić w stanie nieważkości, w równowadze między niebem jasno odbijającym drżące barwy wody, a morzem hojnie odzwierciedlającym falujące wzory nieba - oba te elementy oferują nową formę wyzwolenia, wolności. Odnowione poczucie rzeczywistości... Poczucie siebie" - podsumowuje.

Album "The Fragile Beauty (Of New Morning Hopes)" opowiada o powrocie do zdrowia Fostera po tym, jak w 2023 r. wielokrotnie umierał i był reanimowany podczas pilnej operacji na otwartym sercu. Brzmienie utworów waha się od pełnego niepokoju i szaleństwa po transowe, wypełnione spokojem przestrzenie. Instrumentacja nawiązuje do kultury marokańskiej, arabskiej poezji i afrykańskich rytmów, którymi zafascynował się Foster, w swoim, jak to nazywa "artystycznym" domu w Tangerze.

Po wydaniu płyty Foster wystąpi jako główna gwiazda Taragalte - koczowniczego festiwalu muzyczno-kulturalnego odbywającego się co roku 31 października na wydmach M'Hamihd El Ghizlane w Maroku, prezentującego muzykę, poezję i sztukę. Jego historyczny występ będzie pierwszym przypadkiem, kiedy w składzie festiwalu znajdzie się artysta spoza Afryki.

W listopadzie Foster wyruszy w trasę koncertową po Maroku, a następnie powróci do Europy w ramach trasy "Defying Gravity". W jej ramach zagra dwa organizowane przez Live Nation koncerty w Polsce:

5.12. - Poznań, Blue Note

6.12. - Warszawa, Hybrydy.

Wieczór z muzyką Alexa Henry'ego Fostera bywa opisywany jako doświadczenie niemal duchowe - immersyjne, intensywne i całkowicie pochłaniające. Polscy i zagraniczni krytycy nie kryją zachwytu nad jego twórczością. "Swans, Radiohead czy Nick Cave? A gdyby połączyć ich brzmienia? Otrzymalibyśmy Alexa Henry'ego Fostera" - tak Kanadyjczyka przedstawiała radiowa Trójka.

Muzyk jest współzałożycielem niezależnej wytwórni muzycznej Hopeful Tragedy Records oraz aktywistą, który przez lata blisko współpracował z organizacjami takimi jak Amnesty International i War Child. W swojej twórczości i działalności bezkompromisowo dotyka tematów zdrowia psychicznego, traumy, ale też nadziei i ludzkiej solidarności.

Alex Henry Foster - szczegóły płyty "The Fragile Beauty (Of New Morning Hopes)" (tracklista):

1. "Sirens Call"

2. "Good Omen"

3. "A Spoken Whisper"

4. "New Morning Hope"

5. "Springtime"

6. "Calling Out!"

7. "Blue as the Rain"

8. "Of Dreams and Ghosts".