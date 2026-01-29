Utwór "Matura" został wydany na płycie "Atomowe zabawki" w 2001 r. Dwa lata później doczekał się aktorskiego klipu z udziałem ówczesnych muzyków Farben Lehre. Jak po latach przyznał wokalista i lider Wojciech Wojda, "zdecydowanie nie przetrwał on próby czasu".

W maju 2025 r. zespół zaprezentował nowy, animowany klip, który przygotował Marek Mosor, rysownik satyryczny znany jako Widget.

Farben Lehre: Nie jest to żadna teoria spiskowa, tylko fakt

Teraz do sieci trafił zwiastun filmu "Piep*zyć Mickiewicza 3" (premiera w kinach 13 lutego), w którym wykorzystano utwór "Matura". Z kolei w 2025 r. można było go usłyszeć w filmie "Sto dni do matury".

"Tak sobie myślę, że rozgłośnie radiowe wiele zrobiły, aby prezentować song co roku w maju i przy każdej emisji, z uporem godnym słusznej sprawy i pełną premedytacją unikać informacji, że jest to utwór z repertuaru Farben Lehre. Nie jest to żadna teoria spiskowa, tylko fakt. W efekcie duża grupa ludzi, która zna ten kawałek, zupełnie nie kojarzy go z nami. Do dzisiaj sporadycznie pojawiają się zabawne - z naszej perspektywy - stwierdzenia w stylu: 'fajnie zrobiliście ten cover'" - napisał na Facebooku Wojciech Wojda.

Lider ekipy z Płocka przypomina, że dopiero po latach w świadomości publicznej utwór "Matura" zaczyna być łączony właśnie z jego grupą.

W filmie "Piep*zyć Mickiewicza 3" (reżyserią zajęła się Sara Bustamante-Drozde) ponownie pojawiają się m.in. Dawid Ogrodnik i Weronika Książkiewicz, a także młodzi aktorzy jak Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Karol Rot, Aleksandra Izodorczyk, Ada Grodzka i Krystian Embradora.

Farben Lehre świętuje 40-lecie

Dorobek działającego od 1986 r. zespołu zamyka wydana w marcu 2023 r. płyta "Na zdrowie". Oprócz autorskich kompozycji, na tym albumie pojawiły się również dwa covery - spopularyzowany przez serial "Dom z papieru" utwór "Bella Ciao" w akustycznej wersji oraz "Dalej", song z repertuaru zaprzyjaźnionej, niemieckiej formacji Dritte Wahl, jednak z tekstem Wojciecha Wojdy.

W nagraniach gościnnie udział wzięli m.in. Robert Gawliński (Wilki), Piotr "Gutek" Gutkowski (Indios Bravos) i skrzypek Michał Jelonek (Hunter, ANKH).

Obecnie Farben Lehre tworzą Wojciech Wojda (wokal, teksty), jego brat Konrad Wojda (gitary), Filip Grodzicki (bas) i perkusista Gerarda Klawe (wcześniej m.in. Closterkeller, Rezerwat, Hedone, Moskwa).

Zespół w tym roku świętuje swoje 40-lecie. W połowie lutego grupa rusza z kolejną odsłoną trasy "Punky Reggae Party", a u jej boku pojawią się m.in. The Analogs, Pull The Wire, Strajk, Turbo, De Łindows, Zenek Grabowski, Jelonek i Closterkeller. Z kolei latem punkowcy z Płocka pojawią się na takich festiwalach, jak m.in. Jarocin Festiwal, Czochraj Bobra Fest, Antoniów Rock Fest czy Summer Fall Festival w ich rodzinnym mieście.

