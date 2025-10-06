W lipcu tego roku kultowy zespół Oasis powrócił do wspólnego grania po 16 latach przerwy. Skłóceni wcześniej bracia Gallagher ruszyli w trasę "Oasis Live '25", która prędko stała się muzycznym wydarzeniem dekady w Wielkiej Brytanii - występy cieszą się wielkim zainteresowaniem i wyprzedają w błyskawicznym tempie.

Już w dniu ogłoszenia tournée - w sierpniu ubiegłego roku - w wirtualnej kolejce po bilety "ustawiło się" ponad 10 milionów fanów z blisko 160 krajów. Swoją trasę muzycy z Oasis otworzyli koncertami w Cardiff (4 i 5 lipca), następnie dali kilka występów w innych zakątkach UK oraz Irlandii. Przed nimi kolejne przystanki na trasie - m.in. miasta takie jak Seul, Tokio, Melbourne, Sydney, Buenos Aires czy Sao Paulo.

Gitarzysta Oasis walczy z poważną chorobą. Zrezygnował z dalszych występów

Na kilka tygodni przed kolejnym koncertem z trasy "Oasis Live '25" do mediów trafiła przykra informacja, dotycząca jednego z członków zespołu. Gitarzysta Paul "Bonehead" Arthurs ujawnił, że jakiś czas temu zdiagnozowano u niego nowotwór prostaty. Dotychczas leczenie przebiegało zgodnie z planem, a muzyk miał możliwość występowania z kolegami z Oasis. Teraz jednak sytuacja stała się nieco bardziej skomplikowana - zespół podjął decyzję o tym, że zagra nadchodzące show w nieco innym składzie.

"Teraz muszę wziąć planową przerwę na kolejny etap mojej terapii, ominą mnie więc koncerty w Seulu, Tokio, Melbourne i Sydney. Przykro mi, że nie zagram tych koncertów, ale czuję się dobrze i będę gotowy wrócić na trasę po Ameryce Południowej" - stwierdził Bonehead.

Informacja o tym, kto zastąpi na scenie gitarzystę wciąż pozostaje tajemnicą. Najbliższy koncert Oasis ma mieć miejsce 21 października w Seulu, więc do tego czasu muzycy z pewnością znajdą godne zastępstwo.

Majka Jeżowska: Jestem wolnym człowiekiem [WYWIAD] Oliwia Kopcik INTERIA.PL