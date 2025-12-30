Stewart Copeland to amerykański muzyk, który zyskał największą sławę dzięki występom w The Police. U boku Stinga tworzył ponadczasowe przeboje, takie jak "Every Breath You Take" czy "Message In A Bottle", i grał na perkusji. W 2007 r. "Stylus Magazine" uplasowało go na ósmym miejscu rankingu 50 najlepszych perkusistów rockowych świata.

Muzyk The Police wybrał najmilszego rockmana na świecie. Padło na jednego z Beatlesów

Choć przez lata kariery Copeland odniósł wielki sukces i zyskał miano gwiazdy rocka, sam bywa onieśmielony, gdy spotyka innych zasłużonych artystów. W ostatniej rozmowie z "The Guardian" perkusista wspomniał pierwsze spotkanie z legendą - Paulem McCartneyem. Przed rozmową z Beatlesem był zestresowany, lecz rockman okazał się najmilszą gwiazdą, jaką kiedykolwiek poznał.

"On wyznacza standardy. Nie tylko pamięta twoje imię, ale też rozmawia z tobą jak zwykły człowiek, a nawet pamięta imię twojej żony. Mimo tego, że jest Beatlesem, to jest też najzwyklejszym człowiekiem" - opowiedział były perkusista The Police.

Paul McCartney jest najmilszą gwiazdą rocka? Nie zmieniło go nawet kilka dekad na scenie!

Paul McCartney swoją karierę rozpoczął na przełomie lat 50. i 60. Pomimo tego, że ma już 83 lata, wciąż nie zdecydował się na muzyczną emeryturę. Po rozpadzie The Beatles w 1970 r. rozpoczął działania solowe, a przez kilka lat grał także z zespołem Wings.

Nadal jest aktywny zawodowo - nie odmawia koncertów i współprac, nagrywa płyty oraz jeździ w trasy po całym świecie, przyciągając tłumy słuchaczy. W 2020 r. wydał ostatni do tej pory album, zatytułowany "McCartney III".

