Muzyk kultowego The Police wskazał najmilszą gwiazdę rocka na świecie. "Nie tylko pamięta twoje imię, ale też rozmawia"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Stewart Copeland, który stał się wielką gwiazdą rocka dzięki swojej działalności w The Police, wyznał, który ze światowej sławy muzyków jest najmilszy. W trakcie swojej kariery poznał wielu znanych rockmanów, lecz jeden z nich wydał mu się najbardziej przyjazny. "On wyznacza standardy" - podkreśla perkusista.

Mężczyzna o jasnych włosach w kolorowej koszuli siedzi na tle rozmytego ogrodu, za nim widoczny biały stół i krzesło.
Stewart Copeland (The Police) wskazał, kto jest najmilszym rockmanem na świecieAnthony BarbozaGetty Images

Stewart Copeland to amerykański muzyk, który zyskał największą sławę dzięki występom w The Police. U boku Stinga tworzył ponadczasowe przeboje, takie jak "Every Breath You Take" czy "Message In A Bottle", i grał na perkusji. W 2007 r. "Stylus Magazine" uplasowało go na ósmym miejscu rankingu 50 najlepszych perkusistów rockowych świata.

Zobacz również:

John Lyndon jest rozczarowany brakiem odzewu ze strony byłych kolegów z Sex Pistols
Rock

John Lydon ma żal do byłych kolegów z Sex Pistols. Jedna rzecz przelała czarę goryczy

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Muzyk The Police wybrał najmilszego rockmana na świecie. Padło na jednego z Beatlesów

Choć przez lata kariery Copeland odniósł wielki sukces i zyskał miano gwiazdy rocka, sam bywa onieśmielony, gdy spotyka innych zasłużonych artystów. W ostatniej rozmowie z "The Guardian" perkusista wspomniał pierwsze spotkanie z legendą - Paulem McCartneyem. Przed rozmową z Beatlesem był zestresowany, lecz rockman okazał się najmilszą gwiazdą, jaką kiedykolwiek poznał.

"On wyznacza standardy. Nie tylko pamięta twoje imię, ale też rozmawia z tobą jak zwykły człowiek, a nawet pamięta imię twojej żony. Mimo tego, że jest Beatlesem, to jest też najzwyklejszym człowiekiem" - opowiedział były perkusista The Police.

Paul McCartney jest najmilszą gwiazdą rocka? Nie zmieniło go nawet kilka dekad na scenie!

Paul McCartney swoją karierę rozpoczął na przełomie lat 50. i 60. Pomimo tego, że ma już 83 lata, wciąż nie zdecydował się na muzyczną emeryturę. Po rozpadzie The Beatles w 1970 r. rozpoczął działania solowe, a przez kilka lat grał także z zespołem Wings.

Nadal jest aktywny zawodowo - nie odmawia koncertów i współprac, nagrywa płyty oraz jeździ w trasy po całym świecie, przyciągając tłumy słuchaczy. W 2020 r. wydał ostatni do tej pory album, zatytułowany "McCartney III".

Smolasty szykuje się na sylwestra w Polsacie. "2026 rok będzie mocny pod względem sfery muzycznej"INTERIA.PL

Najnowsze