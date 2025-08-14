Muniek Staszczyk pożegnał zmarłego przyjaciela. "Niech Bóg ma cię w opiece"

13 sierpnia poinformowano o śmierci byłego basisty T.Love, Jacka Śliwczyńskiego. Muzyk związany był z zespołem do 1989 roku. Lider grupy, Muniek Staszczyk pożegnał go poruszającym wpisem.

Jacek Śliwczyński był basistą T.Love do 1989 roku. O jego śmierci poinformował 13 sierpnia fotograf koncertowy Wiesław Radzioch.

"Bardzo smutna informacja..... Odszedł od nas Jacek Śliwczyński. Aż trudno uwierzyć…" - pisał na Facebooku.

Jacek Śliwczyński współpracował z T.Love
Nie żyje Jacek Śliwczyński. "Aż trudno uwierzyć"

Muniek Staszczyk pożegnał przyjaciela

Zaraz po tym, jak informacja trafiła do szerszej publiczności, w sieci zaczęły się pojawiać liczne wpisy osób żegnających muzyka. Kilka słów od siebie dodał również Muniek Staszczyk, lider T.Love. Na swoim Facebooku opublikował poruszający post, w którym pożegnał zmarłego przyjaciela.

"Jacek "Koń" Śliwczyński. Był świetnym muzykiem, fotografem, człowiekiem wielu talentów i moim Przyjacielem. Niech Bóg ma cię w swojej opiece. Żegnaj Kochany Koniu" - czytamy

Ostatnie lata Śliwczyński spędził zajmując się fotografią. To dzięki niej się utrzymywał. W jego portfolio głównie znaleźć można było zdjęcia portretowe. Mimo innej profesji, czasami rozważał powrót do muzyki.

"Mało w tym kierunku robię. Miałem taką potrzebę stworzenia kilku form muzycznych, na zasadzie wyrzucić jakiś smutek..." - tłumaczył w wywiadzie dla częstochowskiego Domu Kultury.

