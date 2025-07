Nazwą zespół nawiązuje do jednej z klasycznych kompozycji Wolfganga Amadeusza Mozarta. Lacrimosa to działający od 1990 r. projekt Niemca Tilo Wolffa (wokal, klawisze, programowanie), do którego trzy lata później dołączyła pochodząca z Finlandii Anne Nurmi (wokal, klawisze). Będący prywatnie parą duet obecnie na stałe mieszka w Szwajcarii.