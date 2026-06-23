"The Rasmus to fiński zespół rockowy znany z łączenia mrocznej atmosfery, ciężkich gitar i futurystycznej elektroniki z chwytliwymi, popowymi melodiami. Ich muzyka wyróżnia się emocjonalnym ładunkiem i hymnicznym charakterem, dzięki czemu zdobyli popularność i status jednego z największych fińskich zespołów na scenie międzynarodowej" - czytamy w ogłoszeniu Live Nation.

Dodajmy, że ekipa dowodzona przez wokalistę Lauriego Ylönena w ubiegły wtorek była jedną z gwiazd pierwszej edycji Lost Generation Festival w Tauron Arenie Kraków. Na tej imprezie kierowanej głównie do fanów muzyki z przełomu lat 90. i 00. wystąpili również m.in. The Offspring, Papa Roach i Hollywood Undead.

Liderowi w The Rasmus towarzyszą obecnie Eero Heinonen (bas), Aki Hakala (perkusja) i mająca najkrótszy staż w zespole Emilia "Emppu" Suhonen (gitara), która dołączyła w 2022 r.

The Rasmus na Lost Generetaion Festival 2026 Zobacz galerię + 9

The Rasmus - szczegóły koncertów w Polsce:

31.01.2027 - Gdańsk, B90

2.02.2027 - Poznań, Enea Stadion - B17

3.02.2027 - Wrocław, A2 - Centrum Koncertowe

️4.02.2027 - Kraków, Klub Studio.

Przedsprzedaż Ticketmaster Polska rusza 24 czerwca (godz. 14:00). Bilety do regularnej sprzedaży trafią 25 czerwca (godz. 14:00).

Dotychczasowy dorobek kwartetu zamyka płyta "Weirdo" z września 2025 r. Na całym świecie Finowie sprzedali ponad 6 mln albumów. W 2022 r. wzięli udział w Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "Jezebel", zajęli jednak dopiero 21. miejsce w finale.

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