"Mrok i melodie". The Rasmus wracają do Polski na cztery koncerty
Raptem po tygodniu od występu podczas pierwszej edycji Lost Generation Festival w Tauron Arenie Kraków grupa The Rasmus ogłosiła swój powrót do Polski. Finowie pamiętani z przebojów "In the Shadows", "First Day of My Life" i eurowizyjnego "Jezebel" na początku 2027 r. zagrają aż cztery koncerty w naszym kraju.
"The Rasmus to fiński zespół rockowy znany z łączenia mrocznej atmosfery, ciężkich gitar i futurystycznej elektroniki z chwytliwymi, popowymi melodiami. Ich muzyka wyróżnia się emocjonalnym ładunkiem i hymnicznym charakterem, dzięki czemu zdobyli popularność i status jednego z największych fińskich zespołów na scenie międzynarodowej" - czytamy w ogłoszeniu Live Nation.
Dodajmy, że ekipa dowodzona przez wokalistę Lauriego Ylönena w ubiegły wtorek była jedną z gwiazd pierwszej edycji Lost Generation Festival w Tauron Arenie Kraków. Na tej imprezie kierowanej głównie do fanów muzyki z przełomu lat 90. i 00. wystąpili również m.in. The Offspring, Papa Roach i Hollywood Undead.
Liderowi w The Rasmus towarzyszą obecnie Eero Heinonen (bas), Aki Hakala (perkusja) i mająca najkrótszy staż w zespole Emilia "Emppu" Suhonen (gitara), która dołączyła w 2022 r.
The Rasmus - szczegóły koncertów w Polsce:
31.01.2027 - Gdańsk, B90
2.02.2027 - Poznań, Enea Stadion - B17
3.02.2027 - Wrocław, A2 - Centrum Koncertowe
️4.02.2027 - Kraków, Klub Studio.
Przedsprzedaż Ticketmaster Polska rusza 24 czerwca (godz. 14:00). Bilety do regularnej sprzedaży trafią 25 czerwca (godz. 14:00).
Dotychczasowy dorobek kwartetu zamyka płyta "Weirdo" z września 2025 r. Na całym świecie Finowie sprzedali ponad 6 mln albumów. W 2022 r. wzięli udział w Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "Jezebel", zajęli jednak dopiero 21. miejsce w finale.