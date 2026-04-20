Morrissey wraca do Polski. Gdzie wystąpi ikona brytyjskiej popkultury?

Michał Boroń

Niemal dokładnie rok po ostatnim występie w Tauron Arenie Kraków do Polski powróci brytyjska legenda sceny niezależnej - Morrissey. Gdzie tym razem zaśpiewa wokalista znany z The Smiths i ikona brytyjskiej popkultury?

Morrissey na scenie Tauron Areny Kraków, w pomarańczowej koszuli i marynarce, z mikrofonem, gitary i perkusja w tle.
Morrissey w Tauron Arenie Kraków - 3 lipca 2025 r.

Kolejny koncert Morrisseya w Polsce odbędzie się 9 lipca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Występ związany będzie z promocją nowej płyty "Make-up Is a Lie", wydanej na początku marca.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 24 kwietnia o godzinie 10:00.

"Muzyczne dziedzictwo Morrisseya jest niepodważalne. Powszechnie uważany za jedną z najbardziej wpływowych postaci w brytyjskiej popkulturze, a także jednego z największych liryków swojego pokolenia, artysta ma na swoim koncie szereg utworów na szczytach list przebojów oraz statuetkę Ivor Novello Award za wybitny wkład w brytyjską muzykę" - podkreślają organizatorzy z WiniaryBookings.

Solowy dorobek 66-letniego wokalisty to obecnie 14 albumów studyjnych. Do tego należy dodać cztery płyty nagrane z The Smiths, które zdefiniowały brzmienie indie rocka.

To właśnie Morrissey śpiewał w takich klasykach, jak m.in. "This Charming Man", "How Soon Is Now?", "There Is A Light That Never Goes Out", "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday", "Irish Blood, English Heart" czy "First of the Gang to Die".

