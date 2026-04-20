Kolejny koncert Morrisseya w Polsce odbędzie się 9 lipca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Występ związany będzie z promocją nowej płyty "Make-up Is a Lie", wydanej na początku marca.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 24 kwietnia o godzinie 10:00.

"Muzyczne dziedzictwo Morrisseya jest niepodważalne. Powszechnie uważany za jedną z najbardziej wpływowych postaci w brytyjskiej popkulturze, a także jednego z największych liryków swojego pokolenia, artysta ma na swoim koncie szereg utworów na szczytach list przebojów oraz statuetkę Ivor Novello Award za wybitny wkład w brytyjską muzykę" - podkreślają organizatorzy z WiniaryBookings.

Morrissey powraca do Polski

Solowy dorobek 66-letniego wokalisty to obecnie 14 albumów studyjnych. Do tego należy dodać cztery płyty nagrane z The Smiths, które zdefiniowały brzmienie indie rocka.

To właśnie Morrissey śpiewał w takich klasykach, jak m.in. "This Charming Man", "How Soon Is Now?", "There Is A Light That Never Goes Out", "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday", "Irish Blood, English Heart" czy "First of the Gang to Die".

Awantura na planie „Must Be The Music”. Dawid Kwiatkowski wyprosił widza ze studia Polsat Promocja