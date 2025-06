Morrissey odwołał koncert z przemęczenia. "Ledwo widzimy na oczy"

Morrissey jest prawdziwą muzyczną legendą. W latach 80. był liderem grupy The Smiths, a po jej rozpadzie skupił się na rozwoju solowej kariery. Uznawany jest za jednego z prekursorów muzyki indie oraz Britpopu. W 2006 roku w ankiecie BBC został wybrany jako druga największa żyjąca ikona brytyjskiej kultury. Wśród jego największych przebojów znajdują się m.in. "Suedehead", "Everyday is Like a Sunday" czy "First of the Gang to Die".