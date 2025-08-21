Millie Bobby Brown podzieliła się radosną nowiną. Bon Jovi ma powód do świętowania
Millie Bobby Brown, gwiazda serialu Stranger Things, została mamą w wieku 21 lat. Aktorka wraz z mężem, Jake'em Bongiovim - synem rockmana Jona Bon Joviego - powitali pierwsze dziecko dzięki adopcji, a legendarny muzyk po raz pierwszy został dziadkiem.
Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi podzielili się radosną nowiną z fanami w czwartek, 21 sierpnia. Para zdecydowała się na adopcję, a aktorka opublikowała wzruszający wpis na Instagramie:
"Tego lata powitaliśmy naszą słodką córeczkę dzięki adopcji. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy rozpocząć ten piękny kolejny rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności".
Milly Bobby Brown i Jake Bongiovi - od przyjaźni do małżeństwa
Historia związku Millie Bobby Brown i Jake'a Bongioviego zaczęła przyciągać uwagę mediów w czerwcu 2021 r., gdy młody Bongiovi opublikował wspólne zdjęcie pary na Instagramie. W wywiadzie dla Wired aktorka przyznała, że na początku ich relacja miała charakter przyjacielski.
W maju 2024 r. para wzięła ślub w malowniczej Villa Cetinale we Włoszech. Ceremonia odbyła się w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół, w atmosferze intymności i spokoju.
Marzenia o macierzyństwie
Millie Bobby Brown od dawna marzyła o roli mamy. W marcu 2025 r., w podcaście Smartless, aktorka zdradziła, że inspiracją była jej własna rodzina:
"Moja mama urodziła pierwsze dziecko w wieku 21 lat, a mój tata miał 19 lat".
Brown przyznała, że zarówno ona, jak i Bongiovi, pochodzą z rodzin z czwórką dzieci i planują powiększać rodzinę. Dodała, że adopcja nie różni się dla niej od posiadania biologicznego dziecka.