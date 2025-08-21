Millie Bobby Brown podzieliła się radosną nowiną. Bon Jovi ma powód do świętowania

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi podzielili się radosną nowiną z fanami w czwartek, 21 sierpnia. Para zdecydowała się na adopcję, a aktorka opublikowała wzruszający wpis na Instagramie:

"Tego lata powitaliśmy naszą słodką córeczkę dzięki adopcji. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy rozpocząć ten piękny kolejny rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności".

Milly Bobby Brown i Jake Bongiovi - od przyjaźni do małżeństwa

Historia związku Millie Bobby Brown i Jake'a Bongioviego zaczęła przyciągać uwagę mediów w czerwcu 2021 r., gdy młody Bongiovi opublikował wspólne zdjęcie pary na Instagramie. W wywiadzie dla Wired aktorka przyznała, że na początku ich relacja miała charakter przyjacielski.

W maju 2024 r. para wzięła ślub w malowniczej Villa Cetinale we Włoszech. Ceremonia odbyła się w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół, w atmosferze intymności i spokoju.

Marzenia o macierzyństwie

Millie Bobby Brown od dawna marzyła o roli mamy. W marcu 2025 r., w podcaście Smartless, aktorka zdradziła, że inspiracją była jej własna rodzina:

"Moja mama urodziła pierwsze dziecko w wieku 21 lat, a mój tata miał 19 lat".

Brown przyznała, że zarówno ona, jak i Bongiovi, pochodzą z rodzin z czwórką dzieci i planują powiększać rodzinę. Dodała, że adopcja nie różni się dla niej od posiadania biologicznego dziecka.

