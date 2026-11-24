Freddie Mercury, współtwórca i wokalista legendarnej grupy Queen jest uznawany za jedną z najwybitniejszych postaci w historii rocka.

"To, co prezentował Queen z Mercurym, było czymś zupełnie nowym - przedziwnym pomieszaniem ciężkiego rocka z teatrem, z bardzo przebojowymi melodiami i scenicznym show Freddiego. To było niezwykle nowatorskie i myślę, że dało impuls wielu innym artystom do tego, żeby poszli w nową stronę" - opowiedział PAP dziennikarz muzyczny Piotr Metz. Ale czym tak naprawdę zasłynął artysta, o którym po dziś dzień krążą legendy?

Fenomen Freddiego Merkury'ego wykracza poza talent. Na pierwsze miejsce wysuwa się charyzma

Zespół Queen stworzył utwory, które dziś są popularne na całym świecie. Zaliczają się do nich m.in.: "Bohemian Rhapsody, otwiera się w nowym oknie", "We Are the Champions", "The Show Must Go On", "I Want to Break Free", "Radio Ga Ga", "Who Wants to Live Forever", "Somebody to Love", "Another One Bites the Dust, otwiera się w nowym oknie", "We Will Rock You", "Innuendo". Na liście można śmiało wyszczególnić jeszcze kilkadziesiąt innych piosenek, które na stałe zapisały się w kanonie popkultury.

Queen wydał w sumie 14 albumów studyjnych. Twórczość grupy swą popularnością dorównała legendarnemu The Beatles. Niektórzy twierdzą nawet, iż formacja Mercury'ego przebiła w wielu kategoriach zespół z Liverpoolu, a to wszystko za sprawą nieprzejednanej scenicznej energii, charyzmy i zdolności zrzeszania wielu grup społecznych.

W 1985 roku Freddie Mercury wydał solowy album "Mr. Bad Guy". Trzy lata później zaprezentował połączenie pop i opery na płycie "Barcelona" nagranej wspólnie z hiszpańską diwą operową Montserrat Caballé. Utwór tytułowy z tego albumu stał się hymnem Letnich Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku.

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Podczas pracy nad płytą "Innuendo" Freddie Mercury miał świadomość nieuchronnie zbliżającego się końca (na początku lat 90. AIDS zbierał śmiertelne żniwo). Dlatego wokalista grupy Queen z wielkim zaangażowaniem zajął się przygotowaniem nowego materiału.

Choć problemy zdrowotne Mercury'ego stawały się coraz bardziej poważne, muzycy podjęli decyzję, by utrzymywać to w tajemnicy. Producent David Richards wspominał później, że zdawał sobie tylko sprawę, że coś jest nie w porządku, ale nie domyślał się szczegółów.

"W trakcie nagrywania 'Innuendo' pozostali byli uwikłani w różnego rodzaju problemy emocjonalne, a ja wziąłem się trochę w garść. Mogłem w większym stopniu skupić się na pisaniu nowych utworów" - mówił Brian May w publikacji "Queen. Królewska historia" Marka Blake'a.

Niepokojący scenariusz wiąże się z nakręconym pod koniec maja 1991 roku klipem "These Are the Days of Our Lives". To było ostatnie wideo zrealizowane z Freddiem. Choroba gwiazdora była tak zaawansowana, że zdecydowano się zrealizować klip w czerni i bieli. W ostatnim ujęciu Mercury zwrócił się bezpośrednio do fanów, kierując do nich słowa "I still love you" ("Nadal was kocham").

"W tych ostatnich sekundach tej piosenki daje nam podsumowanie całego swojego życia: 'Byłem wielką supergwiazdą, ale nie traktujcie tego zbyt poważnie'. Nawet w ostatnich chwilach artystycznie planował swoje odejście. Tak właśnie chciał" - mówił reżyser klipu Rudi Dolezal.

W październiku 1991 roku pojawił się jeszcze klip do singla "The Show Must Go On", który promował składankę "Greatest Hits II". Ze względu na stan Freddiego przygotowano teledysk będący kompilacją z różnych klipów od 1982 r. "Zamierzam pracować, aż padnę" - miał powiedzieć (wg przywoływanej już wcześniej publikacji "Queen. Królewska historia" Marka Blake'a) wokalista reszcie zespołu już po wydaniu płyty "Innuendo". Udało mu się zarejestrować partie do "A Winter's Tale", "Mother Love" i "You Don't Fool Me" - te piosenki trafiły później na album "Made in Heaven" (1995).

Niewiele ponad miesiąc po premierze singla "The Show Must Go On" Freddie Mercury wydał oficjalne oświadczenie, że jest chory na AIDS. Następnego dnia, 24 listopada 1991 roku zmarł w swoim domu Garden Lodge w Kensington. Miał 45 lat.



