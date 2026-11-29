George Harrison, otwiera się w nowym oknie przyszedł na świat w lutym 1943 roku w Liverpoolu. Gitarę otrzymał podobno na pocieszenie podczas pobytu w szpitalu, gdzie leczył zapalenie nerek. Jako najmłodszy członek zespołu niejako z góry został przypisany do roli "tego pozostającego w cieniu".

Mimo że dołączył do grupy, mając zaledwie 15 lat, już wtedy imponował Lennonowi i McCartneyowi swoimi zdolnościami gitarowymi. Jego droga do Beatlesów otworzyła się po tym, jak podczas przejazdu jednym z liverpoolskich autobusów zaprezentował Lennonowi utwór "Raunchy".

Początkowo Harrison bez trudu pozostawał w cieniu charyzmatycznych Lennona i McCartneya. Sytuacja zmieniła się jednak w 1963 roku, kiedy na płycie "With The Beatles" postanowił zaprezentować światu własny utwór. "Don't Bother Me" nawiązywało do problemów, z którymi w tamtym okresie się zmagał, a mianowicie do blasku sławy, który coraz bardziej komplikował mu zwyczajne, codzienne życie.

To historia wielkiej miłości. Związek George'a Harrisona i Patti Boyd obserwował cały świat

W 1964 roku, podczas kręcenia pierwszego beatlesowskiego filmu ("A Hard Day's Night", czyli "Noc po ciężkim dniu") George Harrison poznał statystującą w tym obrazie 20-letnią blondynkę Pattie Boyd. Boyd, będąca już wtedy dość wziętą modelką, na plan trafiła dzięki znajomości z reżyserem Richardem Lesterem, który wcześniej zaangażował ją do telewizyjnej reklamy.

Pod koniec 1965 roku Patti i George zamieszkali razem w posiadłości Kinfaus w miejscowości Esher (ten dom Harrison kupił, by uciec z Londynu przed ogromnym zainteresowaniem fanów, a zwłaszcza fanek), a 25 grudnia tego roku modelka przyjęła oświadczyny. Przy ustalaniu terminu ślubu, para zapytała menedżera grupy Briana Epsteina, czy nie planuje wtedy żadnych tras koncertowych. Ceremonia ślubna odbyła się 21 stycznia 1966 roku w urzędzie stanu cywilnego w Epsom. Drużbami byli wspomniany Brian Epstein i kolega George'a z The Beatles - Paul McCartney.

Warto przypomnieć, że Patti Boyd na tyle wpadła w oko Beatlesa, że ten już na pierwszym spotkaniu zapytał: "Wyjdziesz za mnie? Jeśli nie, to może przynajmniej pójdziemy razem na kolację?", choć modelka od roku była związana z fotografem Erikiem Swayne'em. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem, dlatego po kilku dniach George Harrison ponowił propozycję. Tym razem Patti się zgodziła, kończąc w ten sposób relację z Erikiem Swayne'em.

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To z myślą o Pattie Boyd George Harrison skomponował i obdarzył słowami swoje największe arcydzieło - piosenkę "Something, otwiera się w nowym oknie". Na początku lat 70. para przeniosła się z Kinfauns do wiktoriańskiej, neogotyckiej posiadłości w Henley-on-Thames. Modelką wówczas już interesowali się inni muzycy z kręgu Harrisona - kolega z The Beatles John Lennon i wokalista The Rolling Stones Mick Jagger. W Patti momentalnie zakochał się wokalista i gitarzysta Eric Clapton, który poznał ją, gdy nawiązał muzyczną znajomość z George'em Harrisonem.

Na początku lat 70. w związku George'a i Patti zaczęło się psuć. Na problemy rodzinne (para bez powodzenia starała się o dziecko) nałożyło się oddanie gitarzysty ruchowi Hare Krishna. Boyd postanowiła reaktywować swoją karierę jako modelka, a dodatkowo wdała się też w romans z Ronniem Woodem, gitarzystą The Faces (który później dołączył do The Rolling Stones). Ostatecznym końcem małżeństwa Boyd i Harrisona był jego głośny romans z Maureen Starkey, żoną Ringo Starra, perkusisty The Beatles.

Do rozwodu ostatecznie doszło w czerwcu 1977 roku. Patti była wówczas już w związku z Erikiem Claptonem, za którego wyszła w 1979 roku. "George zaskoczył Claptona mówiąc, że jeśli chce mieć Patti, to może ją mieć, zaś on zajmie się jego dziewczyną" - taki cytat znalazł się w biografii Harrisona. Cała trójka później utrzymywała przyjacielskie relacje, a George nazywał Erica swoim "szwagrem".

Patti Boyd (mająca dziś 82 lata) w mediach została ochrzczona "jedną z najważniejszych muz w historii rock and rolla". Po rozwodzie z Claptonem związała się z budowlanym deweloperem Rodem Westonem, za którego wyszła w kwietniu 2015 roku, po blisko 25 latach znajomości. Z kolei George Harrison we wrześniu 1978 roku poślubił Olivię Trinidad Arias, sekretarkę w założonej przez siebie wytwórni Dark Horse Records. Z tego związku urodził się wokalista, gitarzysta i kompozytor muzyki do filmów i seriali Dhani Harrison.



