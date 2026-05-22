Mick Jagger ma 82 lata i wydaje się, że potwierdza powiedzenie: "Wiek to tylko liczba". Legendarny muzyk, brytyjski wokalista, kompozytor i lider Stonesów od lat trwa w szczęśliwym związku z Melanie Hamrick, która potwierdziła zaręczyny w zeszłym roku, zaznaczając tym samym, iż para nie śpieszy się z organizacją ślubu. Teraz wychodzi na jaw, iż gwiazdor ma w planach nowe projekty - już niedługo zagra w filmie u boku innych gwiazd!

Mick Jagger odświeża filmową karierę. Zdjęcia do nowego filmu już trwają

Jak podają zagraniczne media, Jagger zagra w nowym filmie "Three Incestuous Sisters", czyli anglojęzycznym debiucie włoskiej reżyserki Alice Rohrwacher. Produkcja będzie adaptacją gotyckiej powieści Audrey Niffenegger z 2005 roku o tym samym tytule.

Według "Variety", obok Jaggera w filmie wystąpią takie gwiazdy kina jak Dakota Johnson, Josh O'Connor, Saoirse Ronan oraz laureatka Oscara Jessie Buckley. Zdjęcia do filmu trwają obecnie na wyspie Stromboli u wybrzeży Sycylii, a według zakulisowych i medialnych doniesień Mick Jagger pojawił się już na planie.

Choć szczegóły filmu nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione, włoskie media podają nieoficjalnie, iż wokalista Stomesów wcieli się w postać tragicznie zmarłego latarnika, a jego syna zagra Josh O'Connor, znany między innymi z serialu "The Crown".

Dla Micka Jaggera będzie to kolejny filmowy epizod w trwającej od ponad 50 lat przygodzie z aktorstwem. Muzyk debiutował w 1970 roku główną rolą w filmie "Ned Kelly". W kolejnych latach zagrał między innymi w "Enigmie", "Piętnie", "Grze w słowa", a także w znanym "Obrazie pożądania".

Powrót Jaggera do pracy nad filmowymi projektami zbiega się z intensywnym okresem dla grupy The Rolling Stones. Zespół zapowiedział niedawno premierę nowej płyty, zatytułowanej "Foreign Tongues", która ukaże się już 10 lipca br. Jak wiemy, na nowym krążku znajdzie się 14 utworów. W nagraniach gościnnie udział wzięli między innymi Robert Smith z The Cure, Paul McCartney, Steve Winwood oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

Dzielą ich 44 lata różnicy. "Bałabym się cokolwiek zmieniać"

Przypomnijmy, że wśród życiowych partnerek Micka Jaggera były między innymi Marianne Faithfull, Bianca Perez, Jerry Hall, Carla Bruni, Sophie Dahl i L'Wren Scott. Lider The Rolling Stones doczekał się ósemki dzieci z pięcioma kobietami. Matką najmłodszego potomka muzyka jest tancerka baletowa Melanie Hamrick, z którą ten tworzy szczęśliwą parę już od dwunastu lat.

Mick Jagger ma 82 lata, zaś Melanie Hamrick jest o 44 lata młodsza (ma 38 lat). Szczęśliwa para nie zwraca uwagi na różnicę wieku, co potwierdzają ich wypowiedzi publiczne. "Może pewnego dnia się pobierzemy, a może nie. Jesteśmy tak szczęśliwi w naszym obecnym życiu, że za bardzo bałabym się cokolwiek zmieniać" - powiedziała Melanie Hamrick dla "Paris Match".

