Mick Jagger wspomina, ile dostał za pierwszy koncert. Podał konkretną kwotę

Oliwia Kopcik

Oliwia Kopcik

Mick Jagger jest obecnie jedną z legend muzyki rockowej. Jednak jego początku nie były łatwe. Zdradził teraz, ile zarobił na swoim pierwszym koncercie i co sobie za to kupił.

Mick Jagger w średnim wieku w ciemnej marynarce i jasnej koszuli na tle kolorowej scenografii ze światłami.
Mick Jagger wspomniał początki karieryAXELLE/BAUER-GRIFFINGetty Images

Mick Jagger to niekwestionowana ikona rocka. Jako frontman The Rolling Stones i artysta solowy, Jagger stworzył jedne z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii muzyki.

Na scenie występuje od 1962 roku, a obecnie The Rolling Stones to jeden z najlepiej opłacanych zespołów na świecie. Okazuje się jednak, że początki w branży nie były takie proste.

Mick Jagger opowiedział o początkach kariery

W 1962 roku, jeszcze zanim Stonesi zagrali swój pierwszy koncert, członkowie zespołu pojawiali się na scenie z zespołem Blues Incorporated, czyli pierwszą bluesową angielską grupą założoną przez Alexisa Kornera.

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"To było jeszcze zanim powstali The Rolling Stones. Byliśmy gośćmi Alexisa: Keith, ja, John Baldry. Dostawaliśmy 10 szylingów, czyli 50 pensów. To była stawka za jedną piosenkę. Jeśli zaśpiewałeś dwie, dostawałeś funciaka. Co mogłem sobie za to kupić? Ze dwa piwa" - wspominał Jagger w rozmowie z "NME".

"Ale czasami, jeśli publiczność nie dopisała, Alexis mówił: 'Przykro mi, chłopaki, ale dziś nic nie mam'. I nic nie dostawaliśmy" - dodał jeszcze.

Przypomnijmy, że obecnie The Rolling Stones przygotowują się do podzielenia się z fanami nową płytę "Foreign Tongues". Premiera zaplanowana jest na 10 lipca. Album promuje singel "Jelaous Lover".

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