Mick Jagger znany jest przede wszystkim jako wokalista The Rolling Stones. Przez minionych 60 lat kariery udało mu się napisać dziesiątki ponadczasowych tekstów piosenek. Wersy takich hitów jak "(I Can't Get No) Satisfaction", "Paint It, Black" czy "You Can't Always Get What You Want" na stałe zapisały się w historii rocka. Okazuje się jednak, że sam zainteresowany nie ma zbyt dobrego mniemania o swoich tekstach.

Mick Jagger przyznał, że teksty piosenek "są coraz głupsze"

Niedawno lider Stonesów udzielił wywiadu Rickowi Beato, który podzielił się ze swoim gościem pewną historią. Jakiś czas temu rozmawiał z legendarnym tekściarzem Eltona Johna - Berniem Taupinem. Ten wyznał mu, jaką osobistość ze świata muzyki ceni najbardziej, jeśli chodzi o teksty utworów. Chodziło właśnie o Micka Jaggera.

Gdy 83-latek usłyszał te słowa, postanowił przedstawić swój punkt widzenia. "To miłe, ale uważam, że większość tekstów nie jest szczególnie dobra. W muzyce popularnej ta poprzeczka nie jest zawieszona zbyt wysoko. Nie twierdzę, że nie ma znakomitych tekstów w muzyce popularnej, oczywiście, że są. Ale są one coraz głupsze. W latach 60. to był komplement, kiedy ktoś mówił 'ale to jest głupie'. Oznaczało to, że wszyscy zrozumieją ten tekst. Dotrze do każdego. Jeśli coś jest głupie to znaczy, że to zrozumiesz" - skwitował.

Kogo ze współczesnej sceny Mick Jagger chętnie słucha? Podał nazwisko popowej gwiazdy!

Choć Mick Jagger twierdzi, że piosenki robią się coraz głupsze, nie skreśla jednak całkowicie współczesnej sceny. Okazuje się, że jest na bieżąco z nowościami, a nawet potrafi znaleźć swoich faworytów w gąszczu wybijających się gwiazd muzyki popularnej. W maju tego roku, gdy frontman Stonesów był gościem w programie "The Today Show", ujawnił, że wyjątkowo często i chętnie słucha Zary Larsson.

Legendarny muzyk przyznał, że kibicuje szwedzkiej artystce już od 2018 r. - wówczas pierwszy raz usłyszał kawałek "Ruin My Life", który przypadł mu do gustu. Jakiś czas temu syn powiedział mu, że 28-letnia piosenkarka wraca obecnie na listy przebojów za sprawą płyty "Midnight Sun". Dla Jaggera była to wyjątkowa niespodzianka, gdyż jego zdaniem Zara nigdy ze szczytu nie zniknęła. Gwiazdor na bieżąco bowiem śledził jej karierę.