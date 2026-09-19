Mick Jagger pokazał się w Londynie ze swoją partnerką. Jest młodsza od trójki jego dzieci

Mick Jagger Melanie Hamrick rzadko opowiadają publicznie o swoim życiu prywatnym, ale ich wspólne wyjścia niemal zawsze przyciągają uwagę. Tak było także podczas przyjęcia "10 Magazine" i Givenchy Beauty w londyńskiej Mount Street Restaurant. Lider The Rolling Stones pojawił się tam u boku narzeczonej, a 44-letnia różnica wieku znów wzbudziła medialne poruszenie.

Zaczęło się w Tokio

Para poznała się w 2014 roku za kulisami koncertu The Rolling Stones w Tokio. Hamrick występowała wówczas jako tancerka American Ballet Theatre, które przebywało w Japonii na tournée. Ich znajomość szybko przerodziła się w związek, a dwa lata później na świat przyszedł ich syn, Deveraux Octavian Basil Jagger. Dla muzyka jest on ósmym dzieckiem. Warto dodać, że Hamrick jest młodsza od trójki dzieci Jaggera.

Choć Jagger i Hamrick są razem od ponad dekady, o zaręczynach długo nie mówili oficjalnie. Dopiero w 2025 roku choreografka potwierdziła, że są narzeczeństwem już od kilku lat. Nie zdradziła przy tym, czy planują ślub, podkreślała jedynie, że ich obecne życie daje jej poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.

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"Każdy będzie miał swoje zdanie"

Była balerina nie ukrywa, że komentarze dotyczące różnicy wieku towarzyszą jej relacji z rockmanem od początku. Sama nie chce jednak podporządkowywać swojego życia opiniom osób z zewnątrz: "Nie myślę o tym. Każdy będzie miał swoje zdanie. Jeśli przejmujesz się tym, co myślą inni - niezależnie od tego, gdzie jesteś w życiu - będziesz mieć problem i zaczniesz wszystko analizować" - tłumaczyła w rozmowie dla "The Times".

Hamrick przekonuje, że skupia się przede wszystkim na własnej rodzinie i poczuciu, że nikogo nie krzywdzi. Zamiast śledzić komentarze, wybiera prywatność - mimo że jej narzeczony od ponad sześciu dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci rocka.

83-letni Mick Jagger wciąż intensywnie uczestniczy w życiu publicznym: koncertuje, pracuje nad muzyką i pojawia się na najważniejszych wydarzeniach świata kultury. Hamrick regularnie towarzyszy mu podczas takich okazji, choć oboje starają się nie odsłaniać zbyt wielu szczegółów codzienności.