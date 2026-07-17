Mick Jagger o ciemnych stronach sławy. "Możesz zatracić kontakt z rzeczywistością i odsunąć się od innych"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Choć od ponad sześciu dekad jest jedną z najważniejszych postaci sceny rockowej na świecie, Mick Jagger nie ukrywa, że życie w blasku reflektorów ma swoją cenę. W najnowszym wywiadzie z "The New York Times" legendarny wokalista The Rolling Stones opowiedział o ciemnych stronach sławy. Podkreślił, że popularność potrafi trwale zmienić psychikę człowieka i oderwać go od otaczającej rzeczywistości. Jaki jest więc przepis na to, aby woda sodowa nie uderzyła do głowy?

Mick Jagger w eleganckiej marynarce z niebieskim wzorem i jasnoróżowej koszuli, na tle fioletowych świateł.
Mick Jagger opowiedział o przykrych kulisach bycia sławnymKarwai TangGetty Images

Mick Jagger, wokalista legendarnego The Rolling Stones, udzielił niedawno wywiadu dziennikowi "The New York Times", w którym poruszył temat życia w show biznesie. Choć artysta od zawsze marzył o byciu rockmanem, nie ukrywa, że musiał zapłacić sporą cenę za popularność. Brytyjczyk zauważył, że ciągłe bycie na piedestale potrafi całkowicie zmienić człowieka. "Sława trwale niszczy twoją psychikę" - powiedział wprost.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Mick Jagger wskazuje na ciemne strony sławy. "To na ciebie wpływa"

Frontman Stonesów podkreślił, że wiele osób, gdy osiągnie status gwiazdy, traci kontakt z rzeczywistością i odcina się od "normalnego" świata. Wówczas liczy się tylko rockandrollowy styl życia, znajomości w branży i zdobywanie coraz większej popularności, a nie prawdziwe, szczere relacje.

"To nie jest życie, jakie prowadzi większość ludzi. To na ciebie wpływa. Możesz zatracić kontakt z rzeczywistością i odsunąć się od innych. Mnóstwo ludzi z show-biznesu zadaje się wyłącznie z ludźmi z tej samej branży, bo mają wspólne tematy i potrafią się zrozumieć. W ten sposób tracisz kontakt z tym, co normalni ludzie nazwaliby 'prawdziwym' życiem" - wyznał wokalista w rozmowie z "The New York Times".

Mick Jagger ma swój sposób na "normalność". Jak nie traci kontaktu z rzeczywistością będąc jednym z największych gwiazdorów na świecie?

Mick Jagger ma pewien sposób na to, aby woda sodowa nie uderzała do głowy. Co należy zrobić, chcąc zachować resztki człowieczeństwa będąc popularnym? "Wychodzisz sam na ulicę, spacerujesz, robisz normalne zakupy, idziesz kupić egzemplarz 'The New York Timesa'" - mówi wokalista.

"To tylko tymczasowe rozwiązanie, ponieważ psychologicznie twój faktyczny stan umysłu zostaje trwale uszkodzony. Końcówka lat dwudziestych i początek trzydziestych to niezwykle trudny czas dla ludzi w tej branży. To jeden wielki ego-trip, a żeby to robić, musisz mieć gigantyczne ego. Osoby, które go nie mają, a wchodzą w ten świat, mierzą się z ogromnymi problemami, bo muszą sztucznie wykreować zupełnie inną osobowość" - dodał Jagger, podkreślając, jak bardzo sława wpływa na umysł człowieka.

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