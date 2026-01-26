W minioną niedzielę odbył się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym dniu Jurka Owsiaka wsparło nie tylko tysiące kwestujących oraz darczyńców z całej Polski, lecz także artyści, którzy co roku włączają się w wyjątkową inicjatywę. W sieci już od kilku tygodni pojawiały się aukcje, na które gwiazdy oddawały unikatowe pamiątki czy oferowały usługi, a licytujący oferowali za nie ogromne sumy pieniężne. Największą furorę robiły m.in. nocowanka z Julią Wieniawą czy polonez z Maciejem Musiałem.

W dzień finału wielu artystów muzycznych dołączyło do Owsiaka także poprzez WOŚP-owe koncerty. W niemal wszystkich większych miastach Polski odbywały się imprezy, w ramach których występowały największe gwiazdy polskiej estrady. W Warszawie, na błoniach PGE Narodowego, zaśpiewali m.in. Lanberry, Igo, Nocny Kochanek, Happysad, LemON czy Dżem. Tuż przed wysłaniem światełka do nieba na scenie pojawił się także zespół Ich Troje.

Michał Wiśniewski podziwia Jurka Owsiaka. Od wielu lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Przy okazji finału Michał Wiśniewski nie tylko wystąpił na WOŚP-owej scenie, lecz także udzielił wywiadu dla "Faktu", gdzie opowiedział o swoich odczuciach względem fundacji Jurka Owsiaka. Wokalista nie kryje swojego podziwu dla twórcy inicjatywy.

"Ja się dziwię Jurkowi, że on ma jeszcze siłę. Przy tym całym hejcie, który na niego spływa, powiem tak: jestem z niego bardzo dumny. Widzisz, jakie tu jest tempo narzucone? To, że on daje radę, to musi mieć powód - a powód jest taki, że te pieniądze są po prostu wszystkim potrzebne" - powiedział lider Ich Troje.

Wiśniewski nie szczędził pochwał dla Owsiaka, jednocześnie w ostrych słowach podsumowując jego przeciwników. "Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Wydaje mi się, że ci ludzie nie wiedzą, co mówią. Po prostu nie mają zielonego pojęcia" - stwierdził wprost w rozmowie z "Faktem".

Michał Wiśniewski wprost o przeciwnikach WOŚP-u: "Mam nadzieję, że nigdy nie będą musieli tego doświadczyć"

Piosenkarz podkreślił, że najbardziej bolą go protesty i sprzeciwy wobec WOŚP-u, które są dowodem braku świadomości. Jego zdaniem powszechnie wiadomo, jak wiele dobra przynosi fundacja Jurka i nikt nie powinien mieć ku temu żadnych wątpliwości.

"Jest mi strasznie przykro i mam nadzieję, że nigdy nie będą musieli tego doświadczyć - trafić do szpitala i korzystać z tego sprzętu. Ale on dla nich będzie. Bez względu na to, czy hejtują, czy nie. Będzie ratował im życie. Oby tak było. I ich dzieci - co najważniejsze" - powiedział muzyk.

"Tego doświadczenia im nigdy nie życzę, ale jeśli tak się stanie, może przyjdzie moment refleksji. A to jest bardzo ważne. Bo tak naprawdę, cokolwiek by nie powiedzieć - można kogoś lubić albo nie lubić, ja jestem najlepszym przykładem, bo jestem obiektem hejtu od 30 lat - to na samym końcu liczy się człowiek" - dodał artysta.

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL