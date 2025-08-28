70-letni obecnie Michael Schenker to młodszy brat Rudolfa Schenkera, gitarowej podpory Scorpions. Swój pierwszy koncert Michael zagrał w wieku 11 lat, gdy ekipa z Hanoweru stawiała swoje pierwsze kroki. Razem z bratem wziął udział w nagraniu debiutanckiego albumu Scorpions - "Lonesome Crow" (1972).

Po nagraniu tej płyty zespół otwierał w Niemczech koncerty grupy UFO. Młodszy Schenker błyskawicznie wpadł Brytyjczykom w oko, którzy zaprosili go do swojego składu. Z błogosławieństwem Rudolfa Michael zaakceptował propozycję. Miał wówczas 18 lat.

Michael Schenker w składzie UFO

Określany "Niemieckim Złotym Dzieckiem" muzyk walnie przyczynił się do wielkiego sukcesu formacji, szybko stając się jednym z najlepszych gitarzystów naszych czasów. W czasie tzw. "Schenker Era" (1974 - 1978) grupa UFO nagrała aż pięć albumów, w tym m.in. "Phenomenon" (1974), "Lights Out" (1977), a także kultową koncertówkę "Strangers In The Night" (wydaną w 1979 r., już po odejściu Schenkera), dzięki której status przebojów zdobyły takie utwory, jak "Doctor Doctor", "Rock Bottom" czy "Only You Can Rock Me".

Michael Schenker na krótko powrócił do Scorpions, by nagrać z nimi "Lovedrive" (1978), jednak szybko rozstał się z zespołem brata (obecnie pozostają skłóceni). Krótko trwały też powroty do UFO (płyta "Walk on Water", 1995). Gitarzysta poza występami na własny rachunek - pod szyldem Michael Schenker Group (MSG), McAuley Schenker Group z wokalistą Robinem McAuleyem i The Michael Schenker Fest - łączony był też z takimi wykonawcami, jak m.in. Ozzy Osbourne, Deep Purple, Motorhead i Thin Lizzy, ale miał odrzucać ich oferty.

We wrześniu 2024 r. niemiecki muzyk wypuścił płytę "My Years With UFO", na której Schenker we współpracy z wieloma gośćmi (na liście m.in. Slash z Guns N' Roses, Roger Glover z Deep Purple i Joey Tempest, wokalista Europe) na nowo nagrali utwory z jego czasów w UFO.

To właśnie te numery przypomni na drugiej części trasy "My Years with UFO". W jej ramach ponownie zawita do Polski, gdzie wystąpi 7 marca 2026 r. w warszawskim klubie Progresja.

W obecnym koncertowym składzie Schenkera wspierają na scenie brytyjski gitarzysta Steven Mann (Andy Scott's Sweet), niemiecki perkusista Bodo Schopf (Eloy), holenderski basista Barend Courbois (eks-Blind Guardian) i szwedzki wokalista Erik Grönwall (eks-H.E.A.T., eks-Skid Row).

