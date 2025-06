To właśnie w Żywcu publiczność pierwszy raz będzie miała okazję usłyszeć na żywo Orkiestrę Męskiego Grania 2025 . Niedawno poznaliśmy jej skład - zasilili go: Natalia Przybysz, Igor Herbut, Ralph Kaminski i Błażej Król. To cztery zupełnie różne osobowości sceniczne, czworo artystów o różnej wrażliwości i różnym sposobie wyrażania siebie w sztuce.

Co ciekawe, aż dla trzech z wymienionych wokalistów będzie to orkiestrowy debiut! Jedynie Król miał okazję współtworzyć główny projekt Męskiego Grania w 2020 r., gdy wraz z Darią Zawiałow i Igo stworzył singiel "Świt" .

Tegoroczna Orkiestra zaprezentowała już singiel przewodni projektu, zatytułowany "To bardzo ziemskie" . Utwór opowiada o emocjach i doświadczeniach, które są typowe dla człowieka. Do piosenki powstał także teledysk, w którym Przybysz, Herbut, Kaminski i Król wystąpili w strojach inspirowanych skafandrami.

W pobliżu amfiteatru znajdują się parkingi przy ulicach: Grojec (ok. 600 miejsc), Witosa (ok. 60 miejsc), Komorowskich (ok. 45 miejsc), Młyńska (ok. 30 miejsc za Hotelem Roma), Zamkowa (ok. 60 miejsc obok przystanku MZK).