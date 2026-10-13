Dotychczas Lunatic Soul był studyjnym projektem Mariusza Dudy, znanego przede wszystkim jako wokalista, basista i lider warszawskiego kwartetu Riverside. Podczas spotkań z fanami promujących płytę "The World Under Unsun" z końca października 2025 r. muzyk dawał krótkie akustyczne występy, wspierany przez Mateusza Owczarka, gitarzystę Lion Shepherd.

W kwietniu tego roku Duda ogłosił, że po 25 latach odchodzi z Riverside, naszej eksportowej gwiazdy rocka progresywnego. W jego ślady poszedł również gitarzysta Maciej Meller. Z kolei klawiszowiec Michał Łapaj zamierza rozwijać swoją działalność solową. Ostatnim członkiem kwartetu jest współzałożyciel i perkusista Piotr "Mitloff" Kozieradzki.

Mariusz Duda zapowiada nową płytę Lunatic Soul

Trwają już prace nad nowym albumem Lunatic Soul. Po raz pierwszy Mariusz Duda zaprosił muzyków do swojego projektu (do tej pory większość instrumentów nagrywał sam). U jego boku pojawili się wspomniany gitarzysta Mateusz Owczarek, klawiszowiec i producent muzyczny Michał "Fox" Król (m.in. Maria Peszek, Nosowska, Męskie Granie Orkiestra) oraz perkusista Michał "Malina" Maliński (m.in. Grubson, Nosowska, Jarecki).

"Nie mogę się doczekać efektu finalnego. Czuję, że każdy z nas ma coś do powiedzenia i będziemy mogli spotkać się pośrodku i stworzyć coś oryginalnego" - zapowiada Mariusz Duda.

Nowy album Lunatic Soul ma pojawić się wiosną 2027 r. Wtedy też ruszą pierwsze koncerty zespołowego wcielenia. Debiut ma się odbyć w kwietniu 2027 r. podczas rejsu Cruise to the Edge, który z Miami ruszy na Karaiby. To na tym rejsie w 2025 r. po raz ostatni zagrał Riverside.

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Pod koniec czerwca Mariusz Duda wypuścił album "Transition II", który opisywał jako pomost między "starym" a "nowym" Lunatic Soul. Wydawnictwo zawiera nowo zremiksowane i zremasterowane bonusowe utwory z siódmego albumu Lunatic Soul, "Through Shaded Woods", a także wcześniej niepublikowany "Realm Of The Weeping Willows", którego pierwszy szkic narodził się podczas sesji nagraniowych w 2020, ale został ukończony na początku 2026 r.

Ten nowy rozdział muzyk porównuje najbardziej do płyt "Love, Fear and The Time Machine" Riverside (2015) oraz "Fractured" Lunatic Soul (2017).