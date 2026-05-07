"Lunatic Soul to miał być taki troszkę metafizyczny projekt, a nie zespół rockowy. Coś między dzianiem się, a niedzianiem się. Coś jak z innego wymiaru" - tłumaczył Mariusz Duda podczas jednego ze spotkań promujących płytę "The World Under Unsun" z końca października 2025 r.

Ten album zakończył cykl nazwany "The Circle of Life and Death" (Cykl Życia i Śmierci). Opowiada on o postaci, która umiera, trafia do zaświatów, a później odradza się i powraca do życia. Historia została rozpisana na osiem albumów - trzy są po stronie śmierci, trzy po stronie życia, a dwa to dodatkowe bonusy. Jej chronologia nie jest zgodna z kolejnością treści wydawanych płyt.

Główny bohater - alter ego Mariusza Dudy - uwięziony jest w swego rodzaju błędnym kole, gdzie po śmierci odradza się na nowo. Pod koniec kwietnia muzyk ogłosił, że po 25 latach odchodzi z grupy Riverside, której był wokalistą, basistą, liderem i głównym twórcą. Ujawnił wówczas, że o sytuacji w tym zespole opowiada zamykający album "The World Under Unsun" utwór "The New End".

Lunatic Soul z płytą "Transition II". Co przygotował Mariusz Duda po rozstaniu z Riverside?

Pomostem między "starym" a "nowym" Lunatic Soul będzie album "Transition II" (premiera 26 czerwca). Płyta dostępna będzie w wersji CD i dwóch kolorach na LP (black i marble green).

Wydawnictwo zawiera nowo zremiksowane i zremasterowane bonusowe utwory z siódmego albumu Lunatic Soul, "Through Shaded Woods", a także wcześniej niepublikowany "Realm Of The Weeping Willows", którego pierwszy szkic narodził się podczas sesji nagraniowych w 2020, ale został ukończony na początku 2026 roku.

Nad całością unosi się wyraźna i nieskrywana inspiracja Dead Can Dance, a także twórczością Mike'a Oldfielda i wczesnymi albumami Lunatic Soul.

"Wraz z płytą 'The World Under Unsun' zakończył się pierwszy muzyczny rozdział Lunatic Soul. I zanim projekt wejdzie w zupełnie nową fazę, chciałbym powrócić do jednej suity sprzed 6 lat, która nigdy nie ukazała się na winylu, i w nowej, skondensowanej wersji, w końcu zaprezentować ją na winylowym nośniku. To album, który pojawia się w idealnym momencie. Można zapytać: dlaczego akurat teraz? Dzieje się tak dlatego, że Lunatic Soul się zmienia. Po opublikowaniu ośmiu albumów tworzących mroczny cykl 'The Circle of Life & Death', Lunatic Soul przekształca się w projekt, w którym zacznie pojawiać się więcej muzycznego światła i nadziei. A 'Transition II' już zawiera te jaśniejsze elementy i zajmuje miejsce dokładnie pomiędzy starym a nowym" - opowiada Mariusz Duda.

Lunatic Soul - szczegóły płyty "Transition II" (tracklista):

1. "Realm Of The Weeping Willows" (11:42)

2. "Hylophobia" (2026 Remix) (03:20)

3. "Vyraj" (2026 Remix) (05:32)

4. "Transition II" (Condensed Version, 2026 Remix) (23:00).

