Marilyn Manson z niespodzianką dla fanów. Po 16 latach zagrał kultowy przebój

Pierwszy koncert trasy Marilyna Mansona odbył się w angielskim Bournemouth i zgromadził tłumy wiernych fanów. W repertuarze znalazły się zarówno klasyki, jak "The Beautiful People", "The Dope Show" czy słynny cover Eurythmics "Sweet Dreams (Are Made of This)", jak i nowe kompozycje z wydanej w 2024 roku płyty One Assassination Under God, Chapter 1.

Manson wykonał cztery utwory z tego albumu, w tym "As Sick as the Secrets Within" oraz tytułowy "One Assassination Under God". Jednak największe poruszenie wywołał moment, gdy artysta sięgnął po utwór "If I Was Your Vampire" z płyty Eat Me, Drink Me (2007).

Ten mroczny, melancholijny kawałek, który otwierał jeden z najbardziej osobistych albumów w karierze Mansona, nie pojawiał się na koncertach od 2009 roku. "To był moment, którego nikt się nie spodziewał - jakby artysta na chwilę cofnął czas do zupełnie innej ery swojej twórczości", napisał portal Louder Sound.

Czy Warszawa też usłyszy "If I Was Your Vampire"?

Co ciekawe, utwór pojawił się tylko podczas pierwszego koncertu w Bournemouth i nie został już zagrany na kolejnych występach. Nie wiadomo więc, czy Manson zdecyduje się powrócić do niego podczas zaplanowanego koncertu w Warszawie.

Polscy fani z niecierpliwością czekają na występ, który odbędzie się 19 listopada 2025 roku na warszawskim COS Torwar. To będzie pierwsza wizyta Mansona w Polsce od siedmiu lat - poprzednio wystąpił w czerwcu 2018 roku, również w tej samej hali, a supportem był wówczas zespół Stone Sour.

Tym razem przed głównym koncertem publiczność rozgrzeje amerykański duet Dead Posey, znany z energetycznego rockowego brzmienia i gotyckiego klimatu.

Marilyn Manson wciąż w formie

Po kontrowersjach, które przez ostatnie lata towarzyszyły jego karierze, Marilyn Manson wydaje się wracać do artystycznej aktywności z nową energią. Album "One Assassination Under God, Chapter 1", wydany w listopadzie 2024 roku, zebrał mieszane, ale intrygujące recenzje. Krytycy podkreślali, że to powrót Mansona do bardziej teatralnego i apokaliptycznego stylu znanego z jego wcześniejszych lat.

Jak zauważył Rolling Stone, "Manson znów brzmi jak ktoś, kto walczy z własnymi demonami - i tym razem robi to z artystycznym rozmachem, którego brakowało w jego ostatnich projektach".

