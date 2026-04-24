Historia tych najczęściej 3-dniowych imprez sięga roku 2002, kiedy to miała miejsce pierwsza z nich. Pierwszy polski Marillion Weekend odbył się w kwietniu 2017 r. w Łodzi.

"Czasami mamy specjalnych gości, czasem koncerty mają specjalny temat lub koncept" - tłumaczyli zasady muzycy Marillion.

Marillion Weekend 2027 w Polsce: Znamy pierwsze szczegóły

Brytyjski zespół na razie ujawnił pierwsze sześć miast, w których zagości Marillion Weekend w 2027 r. Kolejne sześć ma zostać podane w późniejszym terminie.

Na liście ponownie znalazła się Polska, ale po raz pierwszy Weekend trafi do Krakowa. Znamy już termin i miejsce - ICE Kraków, 3-4 kwietnia 2027. Bilety trafią do sprzedaży we wrześniu 2026 r.

Muzycy podkreślili, że ze względu na "utrzymanie wysokich standardów występów", które sami sobie nałożyli, w ramach Weekendów będą grali nie więcej niż dwa występy dzień po dniu.

W mediach społecznościowych zdradzili, że "mocno pracują" nad swoim 19. studyjnym albumem. Następca "An Hour Before It's Dark" z 2022 r. ma być gotowy jeszcze w tym roku.

