"Przerywamy trasę w UK, by przekazać wam, że bilety na nasz Marillion Weekend w Krakowie w kwietniu 2027 trafią do sprzedaży" - taki komunikat przekazał zespół w poniedziałkowe popołudnie.

Wejściówki na dwudniową imprezę są już dostępne w cenie od 418,95 zł do 943,95 zł.

Marillion Weekend 2027 w Polsce: Znamy pierwsze szczegóły

W ciągu dwóch wieczorów 3 i 4 kwietnia 2027 w Sali ICE w Krakowie Marillion zagra dwa zestawy utworów, każdego dnia inny. Dokładny plan wydarzenia zostanie ujawniony wkrótce, wtedy też poznamy nazwy supportów.

Brytyjscy muzycy podkreślili, że ze względu na "utrzymanie wysokich standardów występów", które sami sobie nałożyli, w ramach Weekendów będą grali nie więcej niż dwa występy dzień po dniu.

Historia tych najczęściej 3-dniowych imprez sięga roku 2002, kiedy to miała miejsce pierwsza z nich. Pierwszy polski Marillion Weekend odbył się w kwietniu 2017 r. w Łodzi. Przyszłoroczna odsłona po raz pierwszy zostanie zorganizowana w Krakowie.

Na początku października Marillion zakończy trasę w Wielkiej Brytanii, a w drugiej połowie listopada przeniesie się do Francji na serię kolejnych koncertów.

Jeszcze w tym roku ma pojawić się 21. studyjny album grupy. Poprzednia płyta "An Hour Before It's Dark" ukazała się w marcu 2022 r.