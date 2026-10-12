Autorem książki jest Leszek Gnoiński, który stworzył takie biograficzne pozycje, jak m.in. "Raport o Acid Drinkers" (1996), "Kult Kazika" (2000), "Myslovitz. Życie to surfing" (2009), "Farben Lehre. Bez pokory" (2015), "Republika. Nieustanne tango" (2016) oraz wywiadu-rzeki "Trojanowska" (2020).

Pierwotne wydanie książki "Marek Piekarczyk. Zwierzenia kontestatora" z 2014 r. od kilku lat jest niedostępne w sprzedaży. Teraz pojawia się drugie wydanie poszerzone o 170 stron (20 procent tekstu), ponad 250 zdjęć (w tym wiele wcześniej niepublikowanych), teksty i wiersze Marka Piekarczyka, rysunki Stanisława "Stanleya" Żurka oraz fragmenty komiksu "Legendy Jarocina" kreską Jacka Kowalskiego.

Marek Piekarczyk: Albatros w krainie nielotów

Nowa wersja nosi tytuł "Marek Piekarczyk. Zwierzenia Kontestatora, czyli przygody albatrosa w krainie nielotów". W dniu premiery (12 października) w warszawskim Klubie Bilardowym Falcon odbędzie się spotkanie poświęcone tej książce z udziałem Marka Piekarczyka i Leszka Gnoińskiego.

"Książka uporządkowała moje życie i podniosła mnie na duchu. Spotkała się z dobrym przyjęciem i ludzie pisali, że im się podoba. Nie wiem, jak to się dzieje, ale im starszy jestem, tym częściej wracam do tego kolesia, którym byłem w wieku osiemnastu lat. Mam więcej spokoju w sercu, mniej pretensji do świata. Ważne, że nie była nikomu obojętna. Znajomym też" - opowiada Marek Piekarczyk .

W książce znalazły się opowieści o dzieciństwie, młodości, trudnych życiowych wyborach, sukcesach, jak i cieniach sławy, porażkach oraz załamaniach. 75-latek przedstawia swoją filozofię opartą na ideach hipisowskich i wegetarianizmie, ale również barwnie opisuje szalone życie rock'n'rollowca w trudnych latach 80.

"Dla hipisów był Aniołem, dla milicji zakałą, dla mnie jest legendą rock'n'rolla na swoich zasadach" - komentuje Tomasz Organek. "Marek to jedna z najbardziej barwnych osób jakie spotkałam w swoim życiu. Jest moim przyjacielem, nauczycielem i bratem. Jego życie to gotowy scenariusz na film. Ale na spokojnie. Najpierw książka. Daję słowo, nie będziecie się nudzić" - dodaje Ania Rusowicz.

TSA - legenda polskiego heavy metalu

Zespół zaliczany jest do wielkiej trójcy polskiego heavy metalu - razem z grupami Kat i Turbo. Wszystkie trzy formacje łączą też wielokrotne zmiany składu, rozłamy i konflikty personalne.

TSA (skrót od Tajne Stowarzyszenie Abstynentów) powstało w 1979 r. w Opolu z inicjatywy gitarzysty Andrzeja Nowaka i basisty Tomasza "Whatfora" Zatwarnickiego. Zadebiutowali w 1981 r. singlem "Mass media/Wpadka", a pierwszy album studyjny pod tytułem "TSA" ukazał się w 1983 r.

Zespół przechodził burzliwe koleje losu. Błyskawiczny sukces (płyty "Live", "TSA" i "Heavy Metal World" sprzedały się w wielotysięcznym nakładzie) zbiegł się w czasie z pierwszymi konfliktami - pod koniec 1983 r. z zespołu odeszli Andrzej Nowak i perkusista Marek Kapłon. Ostatecznie skład posypał się całkiem pod koniec lat 80. po odejściu Marka Piekarczyka.

Kolejne lata to już okres ostrego konfliktu spowodowanego powstaniem nowej grupy Stefana Machela, basisty Janusza Niekrasza i perkusisty Zbigniewa Kraszewskiego, którzy zaprosili gitarzystę Piotra Łukaszewskiego i wokalistę Janusza "Johnny'ego" Pyzowskiego. To mocno zdenerwowało Marka Piekarczyka i Andrzeja Nowaka, którzy do swojej wersji TSA (decyzją sądu pod nazwą TSA '99) zwerbowali gitarzystę Pawła Stompóra, basistę Andrzeja Walczaka i perkusistę Dariusza Biłyka.

Poza tym liderzy oskarżyli Stefana Machela o bezprawne posługiwanie się nazwą TSA. Ten ostatni rozpoczął nagrania płyty "TSA - Evolution", która ostatecznie jednak nigdy się nie ukazała. Po kilkunastu koncertach w USA (TSA Piekarczyka i Nowaka) i Polsce (TSA-Evolution) obie formacje zakończyły działalność.

"Moja opinia jest taka, beze mnie nie ma TSA" - mówił na początku lat 90. Marek Piekarczyk ("Non Stop"). Stefan Machel przyznawał, że nie może być pracy, jeśli w grupie jest jakiś konflikt, a między nim, Piekarczykiem i Nowakiem miało być "na noże".

Wzajemna niechęć trwała lata, przerywana nieudanymi podejściami do reaktywacji i kolejnymi pozwami. Dzięki żmudnej pracy Fan Clubu "Alien" udało się doprowadzić do powrotu najsłynniejszego składu: w sierpniu 2000 roku oficjalne porozumienie o dalszej działalności TSA podpisali Marek Piekarczyk, Janusz Niekrasz, Stefan Machel i Marek Kapłon, a miesiąc później podpis złożył Andrzej Nowak.

Po reaktywacji grupa TSA wydała jeden studyjny album - "Proceder" (2004). Od tego czasu regularnie pojawiały się pytania o dalsze nagrania legendy metalu, sporadycznie podsycane wypowiedziami samych muzyków.

W 2018 r. z zespołu odszedł Marek Piekarczyk - za mikrofonem zastąpił go wtedy Damian Michalski, znany z piątej edycji "The Voice of Poland" (ciekawostka - trenerem w show TVP był wówczas właśnie Marek Piekarczyk) i grupy Opiłki, w której gra również perkusista Marek Kapłon.

W połowie 2019 r. doszło do kolejnego rozłamu - z zespołem rozstali się gitarzyści Andrzej Nowak i Stefan Machel. Pozostali muzycy: basista Janusz Niekrasz, perkusista Marek Kapłon i wokalista Damian Michalski zdecydowali się kontynuować działalność pod szyldem TSA Michalski Niekrasz Kapłon. Po kolejnych miesiącach skład "nowego" TSA uzupełnili gitarzyści Piotr Lekki (1One) i Maciej Wester (Bonhart). Obecnie konkurencyjny skład działa pod nazwą TSA MNKWL (skrót od nazwisk wszystkich muzyków).

TSA Dream Team ponownie w akcji

Z kolei TSA wróciło w 2021 r. dając występ na Festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawili się Marek Piekarczyk (wokal), Andrzej Nowak (gitara), Stefan Machel (gitara), Paweł "Bejbi" Mąciwoda (bas) i Zbigniew Kraszewski (perkusja). Występujący obecnie w zespole Scorpions Paweł Mąciwoda był członkiem TSA w latach 1998-1999, nagrał z grupą dwie płyty koncertowe: "Live '98" i "TSA w Trójce akustycznie". Zbigniew Kraszewski w TSA występował w latach 1984-89 (anglojęzyczna płyta "Heavy Metal World" i "Rock'n'Roll"). W późniejszym czasie pojawił się w składzie O.N.A. i u boku Agnieszki Chylińskiej na początku jej kariery solowej (album "Winna" z 2004 r.).

We wrześniu 2021 r. w Gliwicach formacja zagrała ostatni raz w tym składzie - 4 stycznia 2022 roku w wieku 62 lat zmarł Andrzej Nowak, gitarzysta, kompozytor i producent oraz założyciel grupy. Pod koniec 2023 r. formacja jeszcze raz wróciła, tym razem jako kwartet pod szyldem TSA Dream Team. Zespół wypuścił EP-kę z pierwszym nowym singlem od 19 lat - "Bejbe" oraz zapis koncertu z Gliwic.

Pod koniec roku TSA Dream Team da dwa występy - w Krakowie (Klub Studio, 19 grudnia) i Białymstoku (Sześcian, 20 grudnia). W roli gościa specjalnego pojawi się Grzegorz Kupczyk ze swoim zespołem NZB, promując płytę "Aperitif".