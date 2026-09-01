Wieści o powrocie uwielbianego nie tylko we Włoszech, ale też w całej Europie, zespołu Maneskin przekazał nowy dyrektor artystyczny festiwalu w San Remo oraz popularny prezenter telewizji publicznej RAI - Stefano De Martino. W wywiadzie dla tygodnika "TV Sorrisi e Canzoni" zapowiedział, że odbywająca obecnie kilkuletnią przerwę grupa ponownie stanie razem na scenie w ramach 77. edycji festiwalu w San Remo, który odbędzie się w dniach od 16 do 20 lutego przyszłego roku.

De Martino podkreślił, że prace nad powrotem muzyków już się rozpoczęły. Nie wiadomo natomiast, czy Maneskin zaprezentują w San Remo coś zupełnie nowego, ogłaszając tym samym powrót na dobre, czy raczej skupią się na swoich dotychczasowych największych przebojach. Grupa nie zabrała jeszcze głosu w sprawie gościnnego występu na festiwalu.

Maneskin zyskali popularność dzięki Eurowizji. Po kilku latach sukcesów zdecydowali się na kariery solowe

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi i Ethan Torchio zaczęli występować jako Maneskin na via del Corso w Rzymie. W 2017 r. zdecydowali, że chcą pokazać się szerszej publiczności i spróbowali swoich sił we włoskiej wersji programu "X-Factor". Ostatecznie zajęli drugie miejsce w talent show, dzięki czemu stali się popularni we Włoszech. Kariera międzynarodowa nadeszła cztery lata później - wraz ze zwycięstwem na Eurowizji 2021. Wówczas zespół skradł serca publiczności piosenką "Zitti e buoni".

Z czasem zespół zyskał rozpoznawalność nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Maneskin dostawali zaproszenia na największe festiwale i występowali nawet w amerykańskiej telewizji. Zdobyli prestiżowe nagrody na galach EMA, VMA czy iHeartRadio Music Awards, ich piosenki "I Wanna Be Your Slave" czy "Gossip" osiągały rekordowe liczby odtworzeń i w sumie sprzedali aż 40 milionów płyt na całym świecie.

Po serii ogromnych sukcesów Włosi postanowili odłożyć na bok karierę zespołową i ogłosili przerwę, aby skupić się na indywidualnych projektach. Wokalista, Damiano David, ruszył na podbój USA, wydając w ubiegłym roku album "Funny Little Fears", na którym znalazły się single "Born with a broken heart" i "Next summer".

Z kolei basistka formacji, Victoria De Angelis, zaczęła spełniać się w świecie muzyki klubowej i elektronicznej. Miała okazję współpracować z wieloma międzynarodowymi artystami, w tym m.in. z zespołem Duran Duran, a także występować na festiwalach takich jak Sziget na Węgrzech czy wspominana impreza w San Remo.