Pod szyldem Mammoth kryje się 34-letni Wolfgang Van Halen, basista ostatniego składu Van Halen oraz syn nieżyjącego już lidera i gitarzysty tej formacji - Eddiego Van Halena.

Projekt amerykańskiego muzyka zagra 13 listopada w Progresji w Warszawie. Przedsprzedaż Ticketmaster Polska rusza 28 stycznia (godz. 11:00), a bilety na koncert organizowany przez Live Nation do sprzedaży ogólnej trafią 30 stycznia (godz. 11:00).

Mammoth wraca do Polski

Nominowany do Grammy Wolfgang Van Halen promować będzie trzeci album "The End" z października 2025 r. W wersji studyjnej muzyk nagrywa wszystkie instrumenty samodzielnie. W wydaniu koncertowym w Mammoth towarzyszą mu znany z grupy Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators Frank Sidoris (gitara), Jon Jourdan (gitara), Ronnie Ficarro (bas) i Garrett Whitlock (perkusja).

Dodajmy, że Mammoth regularnie odwiedza Polskę u boku m.in. wspomnianego Slasha, Metalliki i Alter Bridge. 4 i 6 czerwca zagra dwukrotnie przed Guns N' Roses w Gliwicach.

Projekt Wolfganga ma w dorobku płyty "Mammoth WVH" (2021), "Mammoth II" (2023) i "The End" (2025).

