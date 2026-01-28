Dotychczasowy studyjny dorobek Airbag zamyka płyta "A Century Of The Self" (2024). W listopadzie 2025 r. pojawiło się koncertowe wydawnictwo "Dysphoria - Live In The Netherlands". Norwegowie zapowiedzieli, że wiosną rozpoczną nagrywanie nowego materiału studyjnego, który będą promować jesienią.

W ramach trasy grupa na początku listopada powróci do Polski na kolejne trzy koncerty.

Airbag na koncertach w Polsce. Ceny biletów

5.11. - Warszawa, Terminal Kultury Gocław

6.11. - Wrocław, Zaklęte Rewiry

7.11. - Kraków, Hype Park.

Ceny biletów:

Warszawa (stojące/siedzące) - 179 zł / 229,99 zł

Wrocław (stojące) - 179 zł

Kraków (stojące) - 179 zł.

Airbag obecnie tworzą Bjørn Riis (gitara), Asle Tostrup (wokal) i Henrik Fossum (perkusja). Dodajmy, że Riis poza występami w Airbag rozwija swoją karierę solową - w 2025 r. wypuścił swój piąty album "Fimbulvinter".

Norweski zespół powstał w 1994 roku, początkowo będąc typowym cover bandem, grającym utwory m.in. Pink Floyd. Na przełomie lat 2004-2005 muzycy przyjęli nazwę Airbag. Mniej więcej w tym samym czasie grupa, dzięki internetowi, udostępniła pierwszą EP-kę "Come On In", na której znalazły się cztery utwory. Następne EP/demo "Sounds That I Hear" ukazało się w 2006 roku, a w 2007 ostatni z minialbumów "Safetree".

Koncertowy debiut grupy z własnym materiałem nastąpił w 2007 roku. Muzycy Airbag supportowali takie zespoły jak m.in. Riverside, The Pineapple Thief czy Gazpacho. Rok 2009 z pewnością był dla Norwegów przełomowy - wówczas ukazał się oficjalny debiut "Identity". Kolejne duże płyty to "All Rights Removed" (2011 r.) i "The Greatest Show on Earth" (2013 r.). W 2016 r. do sprzedaży trafił czwarty album "Disconnected" zawierający sześć kompozycji połączonych wspólnym tematem, a w 2020 pojawił się "A Day at the Beach".

Wszechobecne wpływy muzyki klasycznej, rocka progresywnego, elektroniki oraz ten skandynawski "pierwiastek melancholii" są wyznacznikami stylu zespołu. Krytycy w nagraniach Airbag doszukują się wpływów m.in. Pink Floyd, Porcupine Tree, Talk Talk, Radiohead czy norweskiego A-ha.

