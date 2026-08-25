Tytuł singla nie jest przypadkowy. Grecka litera Lambda symbolizuje domknięcie pewnego kręgu. W latach 80. Robert Gawliński przyjeżdżał do Krakowa na próby zespołu Made in Poland. Po ponad czterech dekadach historia zatoczyła koło.

Wszystko zaczęło się od jednego zdjęcia opublikowanego na Facebooku. W studiu spotkali się Artur Hajdasz, Sławek "Dżabi" Leniart i Bodek Pezda - muzycy tworzący obecnie zespół MIP. Fotografię zobaczył Robert Gawliński i skomentował krótko: "Dlaczego mnie tam nie ma?". To jedno zdanie zapoczątkowało współpracę, której efektem jest utwór "Lambda".

Robert Gawliński i MIP razem

W latach 1982-1986 Robert Gawliński był wokalistą nowofalowej grupy Madame. Towarzyszyli mu początkowo gitarzysta Jacek "Perkoz" Perkowski (później w T.Love i De Mono), perkusista Krzysztof Dominik (później menedżer Hey) i basista Piotr Jóźwiak. Przez zespół przewinęli się również m.in. gitarzysta Robert Sadowski (później m.in. Houk, Deuter, Kobong), perkusista Sławek Słociński (wcześniej Brygada Kryzys), basista Leszek Biolik (później Republika, Wilki) i basista Tomasz "Kciuk" Jaworski (później m.in. zespół Tadeusza Nalepy).

W trakcie działania Madame ukazały się tylko single "Może właśnie Sybilla" i "Krawat powieszony w łaźni". Nagrania zespołu trafiły też na składanki "Jeszcze młodsza generacja" i "Przeboje na 'Trójkę'". Dopiero w 1999 r. wydano "Koncert" - występ Madame zarejestrowany w klubie Riwiera-Remont w Warszawie z 1986 r.

Po rozpadzie Madame Gawliński stworzył grupę Opera razem z muzykami Republiki. W 1992 r. wokalista powołał do życia zespół Wilki, w którym występuje do dziś.

"Lambda" z tekstem Gawlińskiego (partie wokalne nagrał w swoim domu w Grecji) otrzymała finalny miks od Bodka Pezdy. Oryginał utrzymany w estetyce cold wave zyskał nowy wymiar dzięki charakterystycznemu głosowi i melodii lidera Wilków. Na razie sami muzycy nie deklarują, czy "Lambda" pozostanie jednorazową współpracą czy otrzyma kontynuację.

W nagraniach wzięli udział: Robert Gawliński (wokal, tekst), Artur Hajdasz (perkusja, gitary), Marcin Ciempiel (bas, w latach 2002-2005 i 2014-2019 grał w Wilkach), Sławek "Dżabi" Leniart (gitary) i Bodek Pezda (klawisze, produkcja, miks). Ostatnia dwójka razem występowała w zespole Agressiva 69.