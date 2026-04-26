W kwietniu 2024 r. oficjalnie doszło do zmiany wokalisty w grupie Dżem. Podczas urodzinowego koncertu w Spodku w Katowicach z okazji 45-lecia z zespołem pożegnał się Maciej Balcar, a także przywitał się jego następca - Sebastian Riedel , syn legendarnego frontmana tej śląskiej formacji, czyli zmarłego w 1994 r. Ryśka Riedla.

Krótko po tym występie Balcar zaprezentował solowy utwór "Za daleko", którym zapowiedział kolejny solowy album. Dotychczasowy dorobek autorski obejmuje w sumie siedem płyt (ostatnia to "Plus" z 2023 r.).

Maciek Balcar o zmęczeniu światem. Co trzyma go przy zdrowych zmysłach?

Na kolejną piosenkę z płyty "Single" musieliśmy czekać dwa lata. "A może tak..." niesie ze sobą przemyślenia na temat kondycji psychicznej współczesnego człowieka, zmęczonego światem, jego hałasem, napięciem i chaosem.

"Przebodźcowanie, mnogość i intensywność w poplątaniu newsów i fake-newsów, polityka, w której już bez zbędnego pudru, gołym okiem widać, że wszyscy kłamią, nie przebierając w środkach i epitetach, obłuda która bije z każdej strony, rankingi, deklaracje i formularze, telemarketerzy i supersprzedawcy telefoniczni, karty i programy lojalnościowe, walające się po wszystkich szufladach, subskrypcje, których już nawet nie pamiętamy, że mamy i co rok je opłacamy. Przy tak rozświetlonej durnymi neonami okolicy, naprawdę trudno dostrzec w nocy na niebie coś poza sztucznym satelitą. Jeśli ktoś nie ma tego typu przemyśleń, to mu naprawdę szczerze zazdroszczę" - mówi Maciek Balcar.

Temu przebodźcowaniu wokalista przeciwstawia naturę - morza, oceany, jeziora, górskie szlaki, łąki i rozgrzaną słońcem trawę.

"To wszystko daje nam odpowiedni dystans, pozycjonuje w rzeczywistości, absorbując zakłócenia spowodowane nadmiarem niechcianych bodźców. To jeszcze ciągle, dzięki Bogu, potrafi nas utrzymać przy zdrowych zmysłach. Mnie na pewno" - opowiada Maciek Balcar.

Noemi Balcar w teledysku swojego taty

To on jest autorem muzyki do "A może tak...", za tekst zaś odpowiada Grzegorz Paczkowski, którego poznał w 2024 r. na koncercie bardów odbywającym się w teatrze "Scena w Górach" w Michałowicach.

"Podesłałem mu nagranie po szwedzku i zadzwoniłem, żeby przybliżyć moje przemyślenia i klimat, jaki chciałbym uzyskać w tym utworze. Zamknął w słowach to, o co mi chodziło i myślę, że to pierwszy nasz wspólny, ale z pewnością nie ostatni współautorski utwór" - przybliża kulisy współpracy Maciek Balcar.

Dodajmy, że w teledysku w głównej roli wystąpiła córka Maćka - 16-letnia Noemi Balcar. Wokalista z małżeństwa z Wirginią ma jeszcze dwóch starszych synów: Jeremiego (ur. 1997) i Bazylego (ur. 2002).

