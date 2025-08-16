Maciej Maleńczuk w PRL-u siedział w więzieniu. "Mało kto zna prawdę"
Maciej Maleńczuk zasłynął w polskim show-biznesie nie tylko swoją muzyczną twórczością, ale i, co dla niektórych ważniejsze, mocnymi opiniami na różne tematy. Wokalista stale ocenia polskich twórców i zazwyczaj stawia ich w negatywnym świetle, będąc wiernym swoim przekonaniom. Piosenkarz nie uznaje kompromisów i niewielu wie, że właśnie przez to... trafił kiedyś do więzienia!
Maciej Maleńczuk zawsze mówi to, co uważa - nie owija w bawełnę i nie "pudruje" swoich przekonań. Swoją bezkompromisowością oraz kontrowersyjnymi wypowiedziami wywołał w Polsce niejedną medialną aferę. Przypomnijmy, że początki kariery wokalisty sięgają lat 80. Maleńczuk występował jako uliczny grajek, a z czasem dołączył do rockowej grupy Püdelsi, która obecnie może poszczycić się statusem kultowej. Tworzył również solo, a jednym z jego największych hitów jest utwór "Ostatnia nocka".
Maciej Maleńczuk spędził w więzieniu 560 dni. "Do tej pory za dużo o tym nie mówiłem"
Piosenkarz wielokrotnie podkreśla, że nie znosi przemocy, ucisku i zmuszania. Jak twierdzi, jest pacyfistą, co w przeszłości przysporzyło mu trochę kłopotów. Z powodu swoich wolnościowych poglądów w latach 80. trafił do więzienia. Trafił tam, bo odmówił odbycia służby wojskowej, w PRL-u powszechnie obowiązkowej.
Fakt odsiadki Maleńczuka jest powszechnie znany, jednak do tej pory nie było opublikowanych wiele szczegółów, dotyczących jego pobytu w więzieniu. Niewielu pamięta, że w 2023 roku, podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie, wokalista przyznał, że w 1981 roku otrzymał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności. Artysta przesiedział łącznie 560 dni w więzieniach w Gdańsku i Stargardzie Szczecińskim.
"Mało kto zna prawdę. Zresztą, celowo do tej pory za dużo o tym nie mówiłem. Od lat powtarzam, że siedziałem w pudle i robię z siebie kryminalistę, ale rzadko kiedy tłumaczyłem, czemu wylądowałem za kratkami. W końcu to zrobię. (...) W 1980 roku odmówiłem służby wojskowej i zostałem skazany na dwa lata. Siedziałem cztery miesiące w Gdańsku, później w Stargardzie Szczecińskim. Przesiedziałem w więzieniu 560 dni" - wyznał ze sceny Maciej Maleńczuk, który 14 sierpnia br. świętował swoje 64. urodziny.